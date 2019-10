Flamengo bate Athletico na Arena da Baixada e quebra jejum

|Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)13/10/2019 17:46

Não existe tabu que segure o Flamengo de Jorge Jesus. Em partida disputada na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, o Rubro-negro carioca derrotou o Athletico Paranaense por 2 a 0, com gols marcados por Bruno Henrique, um em cada tempo. Com o resultado, o Flamengo quebrou um jejum de oito anos sem vitórias no campo do Furacão.

O time dirigido por Jorge Jesus segue na liderança folgada do Campeonato Brasileiro com 58 pontos ganhos, mantendo a vantagem de oito pontos sobre o Palmeiras e chegando ao 12º jogo sem derrota na competição. O Athletico segue com 35 pontos na décima colocação.

O resultado fez justiça ao futebol mais objetivo do Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, soube segurar a pressão do time da casa e mostrou objetividade para marcar os gols que garantiram mais uma vitória. O Furacão desperdiçou muitas oportunidades para marcar e ainda teve a infelicidade de encontrar o goleiro Diego Alves em tarde muito inspirada.

Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar o Fortaleza, no Castelão. O Athletico-PR vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã.

O jogo – Como era de esperar, o Athletico partiu para o ataque, mas o Flamengo respondeu com marcação na saída de bola da equipe da casa, com a intenção de recuperar a bola. Aos oito minutos, Willian Arão desarmou Wellington na intermediária e chutou para defesa segura do goleiro Léo, substituto de Santos que está na Seleção Brasileira.

Aos 17 minutos, Lucas Silva invadiu a área pela direita e caiu depois de se chocar com o zagueiro Léo Pereira. O árbitro marcou pênalti, mas depois de checar as imagens com o árbitro de vídeo, anulou a marcação.

O Flamengo ficava mais tempo com a bola, tentando achar espaços na defesa paranaense, mas o time dirigido por Tiago Nunes mostrava eficiência na defesa. Aos 29 minutos, o Furacão criou a primeira jogada de perigo. Após cobrança de escanteio, Thiago Heleno subiu mais do que a zaga e cabeceou, mas Diego Alves fez grande defesa.

O Flamengo respondeu aos 39 minutos quando Lucas Silva cruzou e Vitinho, de coxa, desviou para o gol. A bola tirou tinta da trave de Léo. Aos 44 minutos, o Rubro-Negro marcou o primeiro gol. O goleiro Léo saiu jogando errado e Bruno Henrique se antecipou aos zagueiros para colocar a bola nas redes.

Depois de sofrer o gol, o Atlético tentou o empate em lances consecutivos de de Rony e Léo Citadini, mas o goleiro Diego Alves apareceu com segurança.

O segundo tempo começou com forte pressão do ataque do Ahtletico. Aos dois minutos, Willian Arão errou na saída de bola e Thonny Anderson ficou livre na área, mas seu chute foi defendido pelo goleiro Diego Alves. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou com o zagueiro Léo Pereira que dominou na pequena área e bateu para fora, desperdiçando nova chance para o Furacão.

Muito pressionado, o Flamengo só voltou a aparecer com perigo aos 31 minutos quando Willian Arão fez ótimo passe para Bruno Henrique que concluiu com muito perigo. O Furacão respondeu aos 34 minutos com cabeçada perigosa de Marco Rubén, mas a bola saiu.

Aos 45 minutos, o Flamengo liquidou as esperanças do Athletico ao marcar o segundo gol. Everton Ribeiro lançou Renê e o lateral cruzou para o oportunista Bruno Henrique aparecer na frente da zaga e empurrar para as redes, definindo o resultado da partida.

