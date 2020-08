Flamengo bate Coritiba e vence a primeira com Domènec Torrent

Após duas derrotas, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Coritiba, há pouco, no Couto Pereira. O duelo marcou a primeira vitória rubro-negra no Campeonato Brasileiro, além dos primeiros pontos da equipe carioca na competição. Já os paranaenses seguem sem pontuar.

Os flamenguistas, mesmo sem uma grande atuação, dominaram o confronto. O gol da vitória rubro-negra aconteceu ainda no primeiro tempo, com Arrascaeta. O Coritiba mostrou muita dificuldade no setor ofensivo e pouco incomodou o goleiro César.

Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o Grêmio, nesta quarta-feira, no Maracanã. No mesmo dia, o Coritiba encara o Corinthians, em São Paulo.

O jogo – o Flamengo começou a partida sem fazer a habitual marcação na saída de bola do adversário. Mesmo assim, os rubro-negros tinham mais posse de bola que o Coritiba.

Mesmo com dificuldade, o Coritiba teve a primeira boa chance do jogo, com Robson, mas César estava atento para fazer a defesa para os rubro-negros. O Flamengo respondeu em seguida, quando Filipe Luís tocou para Arrascaeta na área. O uruguaio chutou, mas Sabino apareceu para salvar os donos da casa.

Aos poucos, o Flamengo passou a dominar o confronto. Gabigol desperdiçou duas chances em minutos. Na primeira, o atacante chutou da entrada da área e a bola desviou na zaga. Depois, o jogador recebeu passe, entrou na área e finalizou para linda defesa de Wilson, que impediu a abertura de placar no Couto Pereira.

Os visitantes seguiam sendo perigosos e quase marcaram aos 25 minutos. Arrascaeta arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e foi no travessão de Wilson. Só que dois minutos depois, o Flamengo, enfim, marcou o gol. Arrascaeta foi esperto ao pegar passe errado para Gabigol e tocou na saída de Wilson.

Mesmo depois do gol, os rubro-negros ainda tinham o domínio do jogo. O Coritiba, na base da garra, chegou a assustar em chute de Jonathan. No entanto, o Flamengo respondeu em chute de Éverton Ribeiro. Assim, os visitantes mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, mesmo sem muita organização, o Coritiba tentou avançar em busca do empate. No entanto, os donos da casa não levavam perigo ao gol de César. O Flamengo retornou em ritmo lento, mas controlava o jogo sem qualquer dificuldade. Para piorar a situação do Coritiba, o volante Renê Júnior foi expulso aos 11 minutos após receber o segundo cartão amarelo.

Com mais espaço, o Flamengo passou a chegar com facilidade ao ataque, mas desperdiçou uma série de oportunidades de ampliar o marcador. O Coritiba quase empatou aos 26 minutos. Neilton finalizou, a bola bateu em Sassá e bateu na trave.

Na parte final, os rubro-negros ainda seguiram em busca do gol, mas sem deixar espaço para os contra-ataques do Coritiba. Mesmo sem marcar, os visitantes conseguiram manter a vantagem para conquistar a primeira vitória no Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)15/08/2020 20:47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...