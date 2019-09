Flamengo bate Cruzeiro e segue embalado na liderança

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/21/09/2019 20:16/ – O Flamengo mostrou mais uma vez sua força no Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1 o Cruzeiro, neste sábado, no Mineirão. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 45 pontos e aumentou a vantagem na ponta. Já os mineiros seguem com 18, na zona de rebaixamento.

Os cariocas começaram melhores a partida e abriram o placar logo no início, com Gabigol. O Cruzeiro melhorou ao longo da etapa inicial e empatou com Thiago Neves, de pênalti. No segundo tempo, o Flamengo cresceu no jogo e chegou ao gol da vitória com Arrascaeta.

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai visitar o Ceará, em Fortaleza, nesta quarta-feira. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Internacional, no Maracanã.

O Flamengo começou melhor a partida e criou a primeira boa chance logo aos seis minutos. Arrascaeta recebeu passe, entrou na área, mas foi desarmado. A bola chegou em Gabigol, que chutou errado, para fora. Só que no minuto seguinte, Gerson cruzou e o artilheiro do Brasileiro cabeceou sem chance para Fábio.

O Cruzeiro foi obrigado a buscar o ataque após o revés e conseguiu chegar com perigo aos 13 minutos, em chute de Ederson que foi pela linha de fundo. Os donos da casa equilibraram o confronto e assustaram novamente aos 24, com Pedro Rocha. Novamente, o jogador mineiro finalizou para fora.

De tanto insistir, o Cruzeiro chegou ao empate no Mineirão. Pedro Rocha foi derrubado por Rodrigo Caio na área e o árbitro marcou pênalti. Thiago Neves cobrou sem chance para Diego Alves e deixou tudo igual aos 37 minutos.Nos minutos finais, o Flamengo até tentou pressionar, mas viu o Cruzeiro permanecer bem até o intervalo.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram com o intuito de buscar o gol. O Cruzeiro teve a primeira boa chance, aos quatro minutos, com Pedro Rocha. O atacante chutou cruzado, mas Diego Alves salvou os rubro-negros. A resposta do Flamengo veio seis, com Gabigol. Só que o artilheiro chutou em cima de Fábio.

A partida seguia em ritmo acelerado e os donos da casa quase viraram aos oito minutos. Ezequiel chutou, a bola desviou em Filipe Luís e foi na trave. O Flamengo respondeu novamente aos 13, com Bruno Henrique. O atacante aproveitou cruzamento de Arrascaeta, mas cabeceou em cima de Fábio.

Depois disso, o Flamengo passou a dominar o jogo. Os rubro-negros rondaram a área cruzeirense até marcar o segundo gol, aos 21 minutos. Willian Arão cruzou rasteiro, Gabigol deixou a bola passar para Arrascaeta mandar para a rede.

Após o revés, o Cruzeiro tentou buscar o ataque, mas sofria com os erros de passe. O Flamengo seguia mais organizado e quase ampliou aos 30 minutos. Filipe Luís chutou cruzado e Gabigol dividiu com Fábio. O goleiro, mesmo caído, conseguiu salvar os mineiros. Depois, Arrascaeta foi lançado, deu lindo drible em Cacá, mas chutou sobre o travessão.

Nos minutos finais, o Cruzeiro pressionou em busca do empate. Na melhor oportunidade, David aproveitou cruzamento, mas cabeceou sobre o travessão. O Flamengo recuou e preferiu segurar o resultado até o apito final.

