Flamengo bate Paraná e garante liderança na parada

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)-O Flamengo ez o dever de casa contra o retrancado Paraná na noite deste domingo, e venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Diante de um grande público no Maracanã, na partida que deve ser a despedida da torcida para Vinícius Jr. e Felipe Vizeu, negociados com o Real Madrid e Udinese, respectivamente, o Flamengo saiu na frente com um gol de Diego no primeiro tempo, e Vizeu fechou o placar no segundo.

Com o resultado, o Flamengo fecha a décima primeira rodada do Brasileirão com 26 pontos, seis de vantagem na liderança da competição. Com apenas mais uma rodada antes da parada para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro já garantiu a primeira colocação. Já o Paraná segue em décimo nono lugar com 9 pontos, só à frente do lanterna Ceará.

Na próxima rodada, o Flamengo tem uma partida difícil pela frente diante do Palmeiras, na quarta-feira, em São Paulo. No mesmo dia, o Paraná recebe o Cruzeiro no Durval de Brito em Curitiba.

