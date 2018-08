Flamengo cede empate ao América-MG e fica mais longe da ponta

(Foto:Flamengo x Fluminense – Gilvan de Souza/assessoria)- O Flamengo perdeu um ponto importante na sua briga para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na tarde deste domingo, no Independência, o Rubro-negro da Gávea empatou com o América-MG por 2 a 2. O resultado fez o time carioca seguir na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos ganhos, quatro a menos do que o líder São Paulo. Já a equipe mineira subiu para a nona posição, com 26 pontos.

Os gols foram marcados por Éverton Ribeiro e Lucas Paquetá para o Flamengo, enquanto Rafael Moura e Gerson Magrão anotaram para o América-MG. Para complicar, o time rubro-negro perdeu o volante Cuéllar, que recebeu cartão vermelho na metade do segundo tempo.

Na próxima rodada da competição nacional de pontos corridos, o Flamengo receberá o Ceará, no Maracanã, enquanto o América-MG visitará o Vitória, no Barradão.

Antes do primeiro minuto, o América-MG mostrou o seu cartão de visitas com um chute de Gerson Magrão, que passou longe do gol defendido por Diego Alves. Aos três, novamente Gerson Magrão investiu pela esquerda e cruzou. A defesa carioca não cortou, e Giovanni emendou, de primeira, mas a bola bateu no gramado e encobriu o travessão, em lance de grande perigo.

O time dirigido por Adilson Batista começou a partida com a marcação adiantada e complicava a saída de bola do Flamengo. Aos seis minutos, Giovanni investiu pela esquerda e cruzou para Rafael Moura. O He-Man rolou para Wesley, que bateu forte, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

Nervoso com o mau começo do Flamengo, o técnico Maurício Barbieri gritava para que os jogadores adotassem uma postura mais ofensiva para sair do cerco imposto pela equipe mineira.

Depois dos 10 minutos, o time carioca começou a equilibrar a partida. E criou a primeira jogada de perigo aos 12 minutos. Vitinho bateu escanteio, Réver cabeceou, e Matheus Ferraz impediu que a bola chegasse a Henrique Dourado na pequena área.

Aos 15 minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Renê recebeu de Lucas Paquetá e cruzou. Éverton Ribeiro mergulhou e cabeceou sem chances de defesa para João Ricardo.

O América-MG partiu para buscar o empate e quase conseguiu aos 19 minutos, quando Rafael Moura recebeu na área, livrou-se da marcação, mas concluiu para fora.

Aos 22 minutos, o Coelho empatou. Wesley cruzou da direita, e Rafael Moura se antecipou aos zagueiros e cabeceou no canto direito de Diego Alves.

O Flamengo teve a chance de desempatar aos 30 minutos. Diego bateu falta, o goleiro João Ricardo saiu mal, e a bola ficou com Vitinho, que demorou a chutar para o gol vazio e acabou batendo em cima dos zagueiros americanos, desperdiçando uma grande chance.

O time carioca voltou a controlar as ações e buscar o segundo gol, enquanto o América-MG, retraído, tentava surpreender o adversário nos contra-ataques. Aos 40 minutos, Vitinho tentou surpreender João Ricardo com um chute de curva, mas o goleiro mostrou elasticidade e fez grande defesa, desviando para escanteio.

O segundo tempo começou em ritmo lento, com os dois times trocando passes no meio campo e pouco se arriscando no ataque. O Flamengo ficava mais tempo com a bola nos pés, mas encontrava dificuldades para penetrar na defesa da equipe mineira.

Só aos 11 minutos a equipe rubro-negra ameaçou. Éverton Ribeiro cruzou, e Réver subiu mais do que a zaga, mas cabeceou para fora. Três minutos depois, Éverton Ribeiro fez grande jogada individual e tocou para Henrique Dourado, que chutou com grande perigo.

Aos 15 minutos, o Flamengo desempatou. Novamente Éverton Ribeiro investiu pela direita e cruzou. Lucas Paquetá entrou entre os zagueiros e cabeceou firme para colocar o time rubro-negro na frente.

Logo depois de passar à frente do marcador, o Flamengo perdeu um jogador. O volante Cuéllar puxou Robinho, que arrancava para o ataque, e recebeu o cartão vermelho. Para recompor a equipe, o técnico Mauricio Barbieri trocou o atacante Henrique Dourado pelo volante Piris da Motta. Já o técnico Adilson Batista colocou o meia Matheusinho na vaga do volante Juninho.

Mesmo com 10 jogadores, o Flamengo seguia dominado a partida. Aos 25 minutos, Éverton Ribeiro fez ótimo lançamento para Vitinho, que concluiu mal e desperdiçou a chance de ampliar.

O América-MG tentava chegar à área, mas não conseguia criar condições para a conclusão. Aos 33 minutos, Éverton Ribeiro, destaque da equipe, fez ótima jogada e lançou Lucas Paquetá, livre na área, mas o goleiro João Ricardo salvou com grande defesa.

Para segurar o resultado, Barbieri colocou o volante Willian Arão na vaga do atacante Vitinho e o zagueiro Rhodolfo no lugar do meia Diego, mas acabou sofrendo o gol do empate aos 41 minutos. Marquinhos bateu falta na entrada da área, e a bola bateu na trave. Na volta, Gerson Magrão meteu a cabeça e deixou tudo igual.

