Flamengo confirma sétimo jogador infectado pela covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os rubro-negros precisam da vitória para não se complicarem na Libertadores. Atualmente, o Flamengo está na segunda posição do grupo 1, com seis pontos.

O Flamengo agilizou a ida de quatro jogadores para o Equador em voo fretado, que servirá para trazer os jogadores com Covid de volta para o Brasil. No voo estão indo o lateral direito João Lucas, o zagueiro Natan e os atacante Guilherme Bala e Rodrigo Muniz.

You May Also Like