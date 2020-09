Flamengo decide no primeiro tempo, vence o Fluminense e assume vice-liderança do Brasileirão

Dois gols no primeiro tempo, domínio do jogo e vice-liderança – pelo menos provisória. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao quarto triunfo consecutivo na competição. Filipe Luís e Gabigol, de forma parecida, balançaram as redes e garantiram a vitória rubro-negra. O lateral, após cabeçada de Arrascaeta e rebote de Muriel aos sete minutos. O centroavante, depois de cobrança de falta do uruguaio e novo rebote do goleiro tricolor, aos 33. No fim, Digão ainda diminuiu para o Flu. Mas já era tarde.



fonte Globo Esporte.

