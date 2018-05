Flamengo depende de vitória nesta quarta para continuar na Libertadores

O jogo é nesta quarta-feira (16) pela Libertadores em situações diferentes para seguir adiante na competição.

Flamengo e Palmeiras jogam nesta quarta-feira (16) pela Libertadores em situações diferentes para seguir adiante na competição.

Enquanto o Flamengo precisa vencer o equatoriano Emelec, lanterna do grupo 4, no Maracanã, o Palmeiras, já classificado para as oitavas de final recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, em São Paulo, pelo grupo 8, para tentar confirmar a melhor campanha da competição.

O Flamengo é o vice-líder do grupo 4, com seis pontos, a cinco do líder River Plate, que tem 11, e o Emelec é o último colocado, com apenas um ponto conquistado. Na partida de ida, no Equador, a equipe carioca venceu o jogo por 2 a 1.

O Palmeiras garantiu a classificação antecipada no grupo 8, com 13 pontos. O Júnior é o vice-líder, com sete pontos e no jogo de ida foi derrotado em casa pelo Palmeiras, por 3 a 0.

Flamengo e Emelec jogam a partir das 21h45, com transmissão da Rádio Nacional para todo o país, no mesmo horário de Plameiras e Junior Barranquilla.

Nessa terça-feira (15), com metade do time reserva, o Grêmio, campeão do ano passado, derrotou o lanterna Monagas, por 2 a 1, na Venezuela, pelo grupo 1. O time brasileiro se classificou em segundo lugar n o grupo 1, com 11 pontos, um a mais que o líder Cerro Porteño.

Pela série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí goleou o CRB, em Maceió, por 4 a 0, e entrou no G4, com 11 pontos, enquanto Criciúma e Juventude empataram por 0 a 0.

