Flamengo derrota o Ceará e assume a liderança do Brasileirão

(Foto: Staff Images/Flam)- Com ótima atuação de Vinicius Júnior, autor de dois gols, Flamengo derrotou o Ceará por 3 a 0 , em partida disputada na tarde deste domingo, no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time rubro-negro chegar aos sete pontos ganhos e assumir a liderança do torneio. O Ceará, com apenas um ponto, é o 18º colocado. Os gols da equipe carioca foram marcados por Vinicius Júnior, dois, e Diego.

O resultado fez justiça ao melhor desempenho da equipe comandada por Mauricio Barbieri que tem enfrentado dias tumultuados por causa de protestos de torcedores. O Flamengo adotou um estilo de jogo ofensivo, com marcação na saída de bola e dificultou as tentativas do Ceará de partir para o ataque. O time nordestino chegou ao terceiro jogo sem vitória e mostrou que vai precisar melhorar muito para escapar das últimas posições.

Na próxima rodada, o Ceará enfrentará o Corinthians, em São Paulo; o Flamengo vai receber o Internacional, no Maracanã.

O jogo – Os times começaram a partida de forma cautelosa, trocando passes curtos e estudando a forma de jogar do adversário. Nos primeiros cinco minutos, nenhuma das equipes sequer construiu uma jogada que ameaçasse o gol adversário. No primeiro lance de perigo, Vinicius Júnior foi lançado na corrida, mas o goleiro Everson chegou antes e mandou a bola para a lateral, aliviando o perigo.

Com uma formação mais ofensiva, com apenas um volante, o Flamengo tenta controlar as ações, segurando a bola no campo do adversário, enquanto o Ceará apenas busca se defender das investidas da equipe carioca.

Aos sete minutos, Renê cruzou para Henrique Dourado,o goleiro Everson afastou e Renê apanhou o rebote, mas chutou para fora, no primeiro grande momento de emoção.

O Ceará tentou responder com um chute de Richardson que passou longe do gol defendido por Diego Alves.

Aos 13 minutos, Henrique Dourado recebeu na área, não conseguiu se livrar da marcação de Tiago Alves e chutou para fora.

O time da casa seguia mais preocupado com a marcação do que em construir jogadas ofensivas. Seus atacantes quase não participavam do jogo.

O Flamengo voltou a aparecer aos 18 minutos quando Diego se projetou na área e chutou sem perigo para o gol de Everson.

Aos 25 minutos, o Flamengo criou a sua melhor chance. Após cruzamento na área, o goleiro Everton afastou e a bola caiu nos pés de Lucas Paquetá. O atacante mandou a bomba que Everson espalmou e a bola ainda tocou na trave antes de sair. A pressão do time rubro-negro aumentou e, logo depois, Henrique Dourado foi bloqueado na área, mas a bola sobrou para Diego que chutou, mas a zaga cearense bloqueou.

Só depois da parada técnica é que o Ceará apareceu mais um pouco no ataque, com chutes de Felipe Azevedo e Arthur que não levaram perigo para Diego Alves.

Aos 34 minutos, Everson voltou a aparecer bem quando Lucas Paquetá bateu falta e o goleiro cearense espalmou para escanteio.

O Flamengo marcou aos 41 minutos. Cuellar fez ótimo passe para Vinicius Júnior que penetrou na corrida e encobriu o goleiro Everson que saiu para tentar fechar o ângulo.

O Ceará tentou responder, mas o chute de Reina desviou na zaga e facilitou a defesa de Diego Alves.

O time da casa voltou para o segundo tempo no ataque e, antes do primeiro minuto, deu um susto na torcida rubro-negra.Felipe Azevedo fez ótimo passe para Arhur na área. O atacante se livrou da marcação e chutou forte.A bola saiu perto do gol defendido por Diego Alves.

O Flamengo não se abalou e, aos sete minutos, ampliou com outro gol marcado por Vinicius Júnior. O jovem atacante chutou forte, o goleiro Everson defendeu parcialmente e o lateral Rodinei apanhou o rebote e fez um passe perfeito para Vinicius apenas empurrar para as redes de Everson.

Logo depois de sofrer o segundo gol,o técnico Marcelo Chamusca decidiu modificar a equipe e colocou Wescley no lugar de Reina, enquanto Rafael Carioca ocupou a vaga de Romário.

O time nordestino não conseguiu melhorar e o treinador decidiu mexer no esquema. Ele tirou o zagueiro Tiago Alves e colocou o atacante Roberto, numa tentativa de tornar sua equipe mais agressiva.

Aos 25 minutos, o meia Diego foi lançado na área e chegou a passar pelo goleiro Everson, mas o jogador cearense se recuperou e conseguiu tocar para escanteio. Na cobrança, a bola desviou em Paquetá e sobrou para Diego que cabeceou e marcou o terceiro gol. Muito perseguido nos últimos dias pela torcida, o meia aproveitou para sair de campo e festejar com a galera que estava no Castelão para torcer pela equipe da Gávea. Pelo excesso de empolgação, o veterano meia acabou sendo advertido com um cartão amarelo.

Inteiramente batido, o Ceará ainda viu Diego perder grande oportunidade aos 39 minutos, após jogada de Lincoln.

