Flamengo derrota o Grêmio e fica próximo do título do Brasileirão

O Flamengo ficou muito perto do título do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 81 pontos e podem conquistar o título mesmo sem entrar em campo. Já os gaúchos, com 56, perderam a chance de se consolidar no G-4.

Mais objetivo, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo marcou o gol da vitória com Gabigol, de pênalti. O Grêmio ainda pressionou na parte final, mas pouco incomodou a zaga rubro-negra.

O Flamengo só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 27 de novembro, quando recebe o Ceará, no Maracanã. Antes disso, no próximo sábado, os rubro-negros vão disputar a final da Libertadores, contra o River Plate-ARG, em Lima. O Grêmio enfrenta o Palmeira,s no próximo domingo, em São Paulo.

O jogo – Mesmo com a maioria de reservas, o Flamengo assustou logo com um minuto. Arrascaeta lançou Lucas Silva na área, mas o atacante finalizou fraco, nas mãos de Paulo Victor.

Após o lance inicial, o Grêmio tratou de pressionar em busca do gol, mas tinha dificuldade em passar pela marcação rubro-negra. Somente aos 14 minutos, os gaúchos criaram sua primeira boa chance. Alisson aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo.

Enquanto buscava os avanços, o Grêmio deixava espaço na defesa e sofria com os contra-ataques do Flamengo. Aos 19 minutos, Arrascaeta deu passe para Gabigol na área, mas o atacante chutou em cima de Paulo Victor.

O Grêmio só voltou a ter boa chance aos 31 minutos. Em cobrança de falta, a bola desviou na barreira, mas Diego Alves estava atento para fazer a defesa. Só que a resposta do Flamengo foi em grande estilo. O árbitro marcou pênalti quando a bola bateu no braço de Léo Moura na área. Gabigol cobrou com categoria para abrir o placar em Porto Alegre.

O revés foi sentido pelos donos da casa, que passaram a errar muitos passes no setor ofensivo. Com isso, facilitou o trabalho do Flamengo segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio tentou pressionar nos primeiros minutos, mas seguia errando muito no setor ofensivo. O Flamengo administrava o resultado, mas levou perigo aos 11 minutos, em chute de Gabigol que passou sobre o travessão.

Os donos da casa só conseguiram criar sua primeira boa chance aos 18 minutos. Léo Moura cruzou e Michel cabeceou sobre o travessão. Depois disso, o Grêmio aumentou a pressão e quase empatou aos 24. Pepê recebeu passe na área, mas chutou por cima do gol.

A situação ficou melhor para os gremistas aos 28 minutos. O atacante Gabigol, por reclamação, recebeu dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho.

A partir dai, o Grêmio foi todo para o ataque e quase marcou em dois lances. Primeiro, David Braz tocou para a área e Rhodolfo. Depois, André aproveitou cruzamento, mas cabeceou para fora.

Nos minutos finais, os donos da casa tentaram de todas as formas o gol, mas parou na retranca do Flamengo, que segurou o resultado para garantir a vitória fora de casa.

Por:Gazeta Esportiva

17/11/2019 17:33

