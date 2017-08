Flamengo despacha Atlético-GO com dois de Vinicius Junior

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: divulgação) – O Flamengo recebeu o Atlético-GO na noite deste sábado no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Brasileirão, e fez o dever de casa ao vencer por 2 a 0. O jovem Vinicius Junior foi o destaque da partida ao marcar os dois gols que deram a vitória ao time da casa.

O Rubro-Negro carioca, que não vencia desde a 16ª rodada, quando derrotou o Coritiba também em casa, chegou aos 32 pontos e dorme na quinta posição. Neste domingo, os cariocas torcem contra Sport e Atlético-PR para fechar a rodada no G6. Com 15 pontos, o Atlético-GO se mantém na lanterna da competição.

Na próxima quarta-feira, o Flamengo disputa a vaga na final da Copa do Brasil contra o Botafogo. Na próxima rodada do Brasileirão, o Fla volta a jogar em seu estádio no domingo, em confronto direto pelo G6 diante do Furacão. Já o Dragão encara o líder Corinthians em Itaquera.

O Jogo – O confronto no Ninho do Urubu seguiu um scrpt já antecipado, com o Flamengo assumindo a iniciativa e o controle da partida, e o Atlético-GO se defendendo. Com muitos desfalques, principalmente no ataque, os cariocas encontraram muitas dificuldades diante de um adversário muito retrancado.

Nos primeiros 15 minutos, o Flamengo foi só pressão, mas o gol não saiu. Depois dos 20 de bola rolando, o ritmo da equipe carioca caiu, mas nem por isso os goianos se arriscaram no ataque.

O grande lance de gol da primeira etapa aconteceu aos 8 minutos. Pará cruzou da direita e levantou na área. A zaga rebate, mas a bola sobra para a entrada de Márcio Araújo, que, de frente para o gol da marca do pênalti, tocou no canto. Felipe fez grande defesa e mandou para escanteio.

O Flamengo teve outra boa oportunidade aos 13, em cobrança de falta. Andrigo derrubou Vinicius Junior na intermediária e Lucas Paquetá cobrou no ângulo, mas Felipe novamente tocou com a ponta dos dedos e cedeu o escanteio.

O gol esteve muito perto mais uma vez aos 33. Rafael Vaz, improvisado na lateral esquerda, tabelou com Everton Ribeiro. O meia cruzou na cabeça de Vinicius Junior, na linha da pequena área, mas a joia não conseguiu acertar o gol e mandou para fora.

O Atlético ameaçou aos 39. Bola levantada na área, a zaga cortou e a bola sobrou no bico da área pela direita para Walter. O atacante pegou de primeira e acertou um chute forte de trivela. A bola fez uma curva e ia entrar no canto oposto, mas Diego Alves voou e tocou para fora.

O Fla voltou para o segundo tempo com Renê no lugar de Rafael Vaz. O técnico Reinaldo Rueda buscava melhorar a eficiência da equipe pelos lados do campo, e o time da casa começou a segunda etapa em cima do Dragão.

Aos 2, Éverton Ribeiro sofre falta na intermediária pela direita, Pará cobra e levanta na área. Willian Arão sobe no bolo e cabeceia na trave. No rebote, a bola continua com o Fla, Vinicius Junior atrasa para Renê e ele cruza. Paquetá cabeceia mal e a bola sai por cima do travessão.

O gol não demorou a sair. Aos 10, bate rebate no grande círculo e Márcio Araújo acertou lançamento em profundidade para Vinicius Junior. O garoto saiu atrás da zaga, mas ,com velocidade impressionante, ultrapassou o marcador, entrou na área e chutou rasteiro para vencer Felipe.

A vantegem no placar deu tranquilidade ao Flamengo, mas o Atlético resolveu entrar no jogo e correr atrás do prejuízo. Aos 21, Jonathan avançou pela direita, cortou para o meio e arriscou de fora da área. O chute foi perigoso, mas saiu pela linha de fundo à esquerda do gol de Diego Alves.

Ao sair para o jogo, a equipe goiana abriu a porta para o contra-ataque. Aos 27, Vinicius Junior. quase marca de cabeça, mas errou o alvo por muito pouco. Mas, dois minutos depois, o prata da casa ampliou. A defesa aliviou com um chute para frente e Paquetá ajeitou de peito para Diego. O meia devolveu, e Paquetá viu Vinicius Junior entrando livre pelo meio e rolou. O garoto entrou sozinho na área, saiu do goleiro e tocou para o gol vazio.

