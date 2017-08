Flamengo despacha Botafogo e está na final da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – O Flamengo fez valer o mando de campo e venceu por 1 a 0 o Botafogo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros eliminaram os alvinegros a avançaram para a final da Copa do Brasil.

A partida foi muito semelhante ao duelo de ida, no Nilton Santos. Muito pegado e com poucas chances para ambos os lados. O Flamengo teve o domínio da posse de bola em grande partida dos 90 minutos e foi premiado com o gol no segundo tempo, com Diego, após linda jogada de Berrío.

O clássico começou movimentado, com o Flamengo tentando pressionar desde o início. No entanto, quem teve a primeira chance de abrir o placar foi o Botafogo logo aos dois minutos. Após cruzamento de Roger pela direita, a bola chegou em Guilherme. Mesmo livre, o atacante cabeceou por cima do travessão.

O lance assustou os rubro-negros, que diminuíram o ímpeto inicial e preferiram se resguardar para não sofrer o gol. Com isso, os alvinegros passaram a ter mais posse de bola, mas não conseguiam chegar com perigo.

Aos poucos, o Flamengo voltou a buscar o ataque e criou sua primeira chance aos 13 minutos. Guerrero recebeu passe na entrada da área e chutou no canto. Gatito Fernández se esticou e conseguiu fazer grande defesa.

Depois disso, o clássico caiu de rendimento. Os rubro-negros voltaram a dominar e ter posse de bola, mas parava na marcação adversária. Já os alvinegros tentavam emplacar nos contra-ataque, sem qualquer sucesso.

O panorama seguiu o mesmo até os 43 minutos, quando o Botafogo assustou em chute da entrada da área de Matheus Fernandes. Assim, o confronto permaneceu com o placar inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo pressionou desde o início e quase marcou aos dois minutos. Após cruzamento, William Arão cabeceou cruzado e por pouco acertou a rede. A resposta do Botafogo veio somente aos 11, com Igor Rabello, também de cabeça.

Os rubro-negros seguiam tendo o domínio da partida e foram recompensados aos 25 minutos. Berrío deu lindo drible em Victor Luís e tocou para a marca do pênalti onde estava Diego. O meia só teve o trabalho de tocar para a rede.

Após o revés, o Botafogo foi obrigado a avançar em busca do empate. O Flamengo recuou e passou a impedir a criação de boas jogadas do adversário. Os rubro-negros foram mais perigosos e aos 40 minutos quase ampliaram em chute de Vinícius Júnior.

Nos minutos finais, os flamenguistas se aproveitaram do nervosismo do Botafogo e conseguiu segurar a bola no campo de ataque. Com isso, os rubro-negros puderam comemorar a classificação para a decisão da Copa do Brasil.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...