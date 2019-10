Flamengo despacha o Flu e segue líder isolado do Brasileirão

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria) 20/10/2019 19:21 /- O Flamengo segue imparável no Campeonato Brasileiro e chegou a sua vigésima vitória na competição. A vítima da noite neste domingo foi o rival Fluminense, que saiu de campo derrotado por 2 a 0. Bruno Henrique e Gerson marcaram para o Rubro-Negro no Maracanã, pela 27ª rodada da competição nacional.

Com 64 pontos, a equipe de Jorge Jesus segue disparada na ponta da tabela, e agora volta suas atenções para o confronto decisivo das semifinais da Libertadores, diante do Grêmio, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Na sequência do Brasileiro, pela 28ª rodada, o adversário será o CSA, no domingo, também no Rio de Janeiro.

O Fluminense, por sua vez, tem a chance de se reabilitar contra a Chapecoense, em confronto direto contra o rebaixamento, no sábado 26, no Maracanã. Com 29 pontos, o Tricolor segue próximo da zona do rebaixamento e aguarda o encerramento da rodada nesta segunda-feira, quando Ceará e CSA, as duas primeiras equipes dentro do Z4 com 26 pontos, estarão em campo.

O Jogo – O clássico começou em ritmo eletrizante no Maracanã, com o Flamengo pressionando o Flu como se o título estivesse em jogo em cada bola. Sufocado em sua defesa, até Yony González voltou para ajudar, e aos 3 minutos, tentou dar um chutão próximo à linha de fundo e acabou passando a bola para Gabigol na área. O artilheiro matou e chutou no canto, mas Muriel tocou com a ponta dos dedos para escanteio.

Everton Ribeiro cobrou curto para Rodinei, que levantou na área. Bruno Henrique subiu sozinho e testou no canto de Murile para fazer Fla 1 a 0.

O Fluminense, mesmo sufocado, quase chegou ao empate em lance que gerou protestos da defesa do Flamengo, aos seis minutos. Gilberto cobrou escanteio pela esquerda, Yony González tentou o cabeceio e a bola sobrou para Wellington Nem na pequena área. Ele tentou de voleio de primeira e Diego Alves salvou no reflexo.

Aos 27, quase o segundo do Fla. Everton Ribeiro cobrou escanteio e levantou na área. A zaga rebateu de cabeça e Rodinei, na intermediária, tocou de primeira na lateral do campo para Vitinho, que cruzou no segundo pau e Rodrigo Caio acertou o cabeceio. Muriel voou e evitou o gol, mas deu rebote para o meio da área. Everton Ribeiro chegou primeiro e tocou para a pequena área, mas a zaga conseguiu afastar.

O Flu ainda teve uma chance antes do apito final da primeira etapa. Jogada pela esquerda, Caio Henrique levanta na área e Yony González tenta uma bicicleta e manda muito perto do gol.

O Flamengo começou o segundo tempo em cima do Flu e Gabigol quase amplia com um minuto de bola rolando. Frazan vacila e o artilheiro roubou a bola, entrou na área e quase consegue driblar Muriel, mas o goleiro conseguiu tirar a bola antes que ele finalizasse.

O segundo gol finalmente saiu aos 20. Gabigol puxou o contra-ataque e tocou na frente para Reinier, que tabelou e dominou na meia lua antes de tocar para Gerson na direita. O meia cortou para o meio e bateu de canhota no canto, e a bola ainda bateu em Gilberto antes de entrar.

O Flu ainda chegou perto de diminuir aos 48, em escanteio de Gilberto, Lucão desviou e Frazan tentou bater de voleio, mas Diego Alves garantiu o placar para sua equipe com mais uma defesa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...