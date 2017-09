Flamengo e Cruzeiro empatam primeiro duelo da final da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Pedro Martins/MoWa Press) – Flamengo e Cruzeiro fizeram um jogo sem grandes emoções, mas muito disputado na noite desta quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela partida de ida da grande final da Copa do Brasil. O empate por 1 a 1 levou a definição para o jogo de volta, dia 27 de setembro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), onde quem ganhar vai dar a volta olímpico. Qualquer empate levará a disputa para os pênaltis, pois na decisão o gol como visitante não é qualificado. Lucas Paquetá, em impedimento e após toque de mão de Arão, abriu o marcador no segundo tempo, mas De Arrascaeta definiu a igualdade depois de uma falha do goleiro Thiago.

A partida começou conforme se espera em uma decisão, com as duas equipes se estudando. Surpreendentemente o Cruzeiro adiantava mais a sua linha de marcação e por isso criou a primeira oportunidade, em chute de fora da área de Thiago Neves, que fez a bola passar sobre o gol aos seis minutos. A resposta do Flamengo veio no minuto seguinte, quando Diego cruzou, Berrío apareceu livre e cabeceou para a defesa do goleiro Fábio.

Escalado na vaga de Alex Muralha, alvo de algumas polêmicas ao longo da semana e criticado pela torcida, o goleiro Thiago fez a primeira defesa aos oito minutos, em chute de Alisson. Já Fábio operou um milagre aos 26 minutos, no primeiro lance de real perigo do jogo. Diego cruzou e Willian Arão cabeceou para o arqueiro espalmar. No minuto seguinte Fábio voltou a intervir em um chute de Berrío, dessa vez mais fraco.

Com o passar do tempo a ordem do jogo se inverteu e o Flamengo passou a marcar mais no campo do Cruzeiro, que já não tinha mais a mesma facilidade de partir com a bola dominada de trás. O Rubro-Negro, assim, esteve mais presente no ataque e aos 37 minutos Diego quase surpreendeu Fábio em chute de fora da área, mas o goleiro cruzeirense defendeu.

A volta para o segundo tempo apresentou o Flamengo novamente mais presente no campo de ataque, mas dessa vez com o Cruzeiro um pouco melhor posicionado para os contra-ataques, tanto que os mineiros quase abriram o placar. Aos 12 minutos Diogo Barbosa cruzou, Alisson pegou de primeira e Thiago fez uma grande defesa. Na cobrança do escanteio, Raniel, que tinha acabado de entrar, desviou sobre o gol.

Aos 26 minutos o Flamengo assustou pela primeira vez. Após jogada de Berrío pela direita, Fábio espalmou e Willian Arão chutou para uma nova defesa do goleiro cruzeirense.

O Flamengo conseguiu abrir o marcador aos 31 minutos. Diego cobrou escanteio, Rever chutou de primeira, Fábio fez grande defesa, mas deu rebote nos pés de Lucas Paquetá, que, em impedimento, escorou para o fundo da rede. Um desvio de Willian Arão antes do complemento de Paquetá colocou o flamenguista em posição irregular, não percebida pelo trio de arbitragem.

Quando o Cruzeiro parecia dominado, o time mineiro conseguiu o empate aos 38 minutos. Hudson chutou de fora da área, Thiago falhou ao dar rebote para a frente e De Arrascaeta, que tinha acabado de entrar, completou para o fundo da rede, definindo o marcador.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, na 23ª rodada, às 19h (de Brasília). O Flamengo fará o clássico carioca com o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, enquanto que o Cruzeiro visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC).

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...