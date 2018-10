Flamengo e Palmeiras empatam e mantém briga pelo título do Campeonato Brasileiro

Fonte:ESPN- Thiago Santos e Lucas Paquetá disputam a bola durante jogo no Maracanã (Foto: Getty Images )

No duelo entre o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, melhor para o líder Palmeiras, que empatou com o Flamengo (vice-líder) em 1 a 1. O resultado fez a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari chegar aos 63 pontos ganhos e manter quatro de distância em relação ao time rubro-negro (59).

A partida válida pela 31ª rodada da competição foi disputada no estádio do Maracanã, neste sábado (27/10).

Antes da partida houve uma confusão na entrada da torcida do Palmeiras no Maracanã, com a polícia militar utilizando gás de pimenta para conter o tumulto.

Não relacionado para o duelo, o goleiro Diego Alves esteve no estádio e cumprimentou os companheiros depois do aquecimento. Na última semana, o arqueiro teria se recusado a viajar para o jogo contra o Paraná, no último domingo, já que sabia que não seria titular, sendo barrado pelo técnico Dorival Júnior, que optou por manter César entre os titulares.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio das equipes, mas com poucas chances de gol. Aos 34 minutos, alguns refletores do estádio se apagaram, e o juiz Rafael Traci paralisou a partida por sete minutos, até que a iluminação voltou. O jogo foi reiniciado e terminou aos 55.

No segundo tempo, o Palmeiras abriu o placar em grande estilo, aos sete minutos. Dudu foi lançado por Antônio Carlos na esquerda, nas costas de Pará, e dominou a bola no peito. O atacante cortou para o meio da área e chutou rasteiro com força. O goleiro César chegou a encostar na bola, mas não evitou o gol.

A resposta do Flamengo veio dois minutos depois. Éverton Ribeiro fez lançamento para Lucas Paquetá na esquerda, que dominou a bola dentro da área e finalizou com força. O goleiro Wéverton, porém, fez ótima defesa.

O arqueiro palmeirense salvou a meta novamente logo em seguida. Vitinho chegou pela esquerda e cruzou rasteiro para Éverton Ribeiro, que chutou rasteiro, mas Weverton salvou.

O empate rubro-negro veio aos 35. Marlos Moreno recebeu em velovidade pela esquerda, entrou na área e passou por Gustavo Gómez. Ele cortou para o meio e chutou cruzado, a bola bateu na trave antes de entrar. O atacante colombiano não marcava um gol em jogos oficiais há dois anos.

O último vez que ele balançou as redes foi no dia 11 de junho de 2016, na derrota por 3 a 2 da Colômbia para a Costa Rica, na Copa América Centenário. É a 33ª partida do atacante pelo Flamengo.

Logo em seguida, Marlos fez outra jogada pelo lado esquerdo da área palmeirense e cruzou rasteiro para Paquetá. Sem marcação, ele chutou por cima da meta.

O Palmeiras enfrentará na quarta-feira (31/10) o Boca Juniors no Allianz Parque, às 21h45 (de Brasília), no duelo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, os argentinos venceram por 2 a 0 em La Bombonera. Pelo Brasileiro, a equipe alviverde enfrentará o Santos, sábado (03/11), às 19h.

No dia seguinte, o Flamengo voltará a campo pelo Nacional contra o São Paulo, no Morumbi, às 18h.

