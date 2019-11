Depois de garantir R$ 35 milhões com as classificações nas fases anteriores, Rubro-Negro fatura mais R$ 50 milhões com vitória sobre o River Plate neste sábado no Monumental de Lima

Flamengo embolsa um total de R$ 85 milhões em prêmios com título da Libertadores Flamengo embolsa um total de R$ 85 milhões em prêmios com título da Libertadores

A épica conquista diante do River Plate neste sábado, no Monumental de Lima, fará o Flamengo voltar para casa de bolso cheio. Depois de garantir R$ 35 milhões com as classificações nas fases anteriores, o Rubro-Negro faturou mais R$ 50 milhões com o título, embolsando uma premiação total de R$ 85 milhões. Derrotado na final, o River leva R$ 23 mi pelo vice-campeonato, totalizando R$ 58 mi em prêmios pela campanha.

Para este ano, a Conmebol distribuiu uma premiação recorde de R$ 882 milhões nas três principais competições continentais – Taça da Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Recopa. Destes, R$ 673 mi foram distribuídos na competição vencida pelo Flamengo.

Campeão da Sul-Americana, o Independiente del Valle, do Equador, embolsou aproximadamente R$ 27,5 milhões pela conquista. Já o campeão da Recopa, que foi o mesmo River Plate, levou para casa R$ 5,2 milhões.

Por GloboEsporte.com — Lima

23/11/2019 18h55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...