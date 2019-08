Flamengo empata com Internacional e avança para semifinal da Libertadores

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)- 28/08/2019 22:46 – O Internacional empatou nesta quarta-feira com o Flamengo por 1 a 1 no Estádio Beira-Rio pela segunda partida das quartas de final da Libertadores. Mesmo contando com apoio extraordinário do seu torcedor, o Colorado só conseguiu ter um bom desempenho no segundo tempo. Na etapa inicial os cariocas perderam ótimas chances de estar vencendo. Rodrigo Lindoso fez para o Inter, enquanto Gabigol deixou tudo igual.

Com o resultado, o Flamengo chegou a uma semifinal depois de 35 anos. Já o Colorado pela primeira vez foi eliminado nas quartas de final.

Na semifinal, o Flamengo enfrenta o Grêmio. O jogo de ida será na Arena e a segunda partida ocorre no Maracanã. As datas dos confrontos ocorrem nos dias 02 e 22 de outubro.

O Jogo – Mesmo em vantagem os cariocas já levaram perigo no começo de partida. Com 01 minuto, Gabigol acionou Arrascaeta na esquerda, e o uruguaio bateu de canhota para Marcelo Lomba espalmar. Aos 02, Gabigol saiu na cara do goleiro do Inter, mas não conseguiu abrir o placar.

Depois de um início titubeante, os donos da casa tentam se encontrar na partida. Sem intensidade, o Colorado tem dificuldade de penetrar no sistema defensivo do Mengão. O Flamengo valorizou a bola o que não permitiu os vermelhos de levar perigo a meta de Diego Alves. Aos 21, Everton Ribeiro tentou de novo de fora da área. Marcelo Lomba defendeu com tranquilidade.

Os mandantes apelam muito para lançamentos longos e cruzamentos na área. Já os visitantes quando vão ao ataque são extremamente perigosos. Aos 36, Filipe Luís encheu o pé esquerdo e obrigou Lomba a espalmar para o lado. Aos 41, após cruzamento pela direita, Patrick dominou bem de peito na entrada da área e finalizou de pé esquerdo. A bola saiu à esquerda de Diego Alves. Aos 43, em contra-ataque, Bruno Henrique arrancou pelo meio e dá ótimo passe para Gabigol. Dentro da área e livre, ele tirou de Marcelo Lomba, mas jogou para fora.

A etapa inicial foi domínio dos cariocas que perderam ótimas oportunidades de ampliar a vantagem. Por sua vez, o Colorado parou no bom toque de bola do Mengão.

Para ganhar força ofensiva, o técnico Odair Hellmann colocou o atacante Nico López no lugar de Rafael Sóbis. Mais uma mudança no Inter entrou Wellington Silva e saiu Uendel. O setor do meio-campo vermelho tem mostrado falta de criatividade.

Foi na bola aérea que o Colorado abriu o placar no Beira-Rio. Aos 16, D´Alessandro cobrou na área pela esquerda e Lindoso se antecipou para testar o fundo da rede. O VAR chamou o árbitro Patricio Lostau para ver um possível impedimento. Após sete minutos, a arbitragem confirmou o tento vermelho.

Diferente do primeiro tempo, os cariocas pouco assustam a meta vermelha. Aos 26, Everton Ribeiro faz bonita jogada pelo meio e deixou com Bruno Henrique, que cortou para a direita e soltou a bomba. O goleiro do Inter defendeu firme.

Com outra postura, o Internacional se atirou para cima na busca do segundo gol. Em uma carta final, o comandante colorado tirou o zagueiro Victor Cuesta para a entrada de Sarrafiore. Num contra-ataque mortal, aos 39, que foi iniciado por Arrascaeta, Bruno Henrique arrancou e tocou para Gabigol que tocou para o fundo da rede. Assim os cariocas confirmam passagem para a semifinal.

Apesar de todo o esforço, o Colorado não soube superar a melhor qualidade técnica do Flamengo. Depois de 35 anos, o Mengão volta a semifinal da competição.

