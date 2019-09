Flamengo faz 3 a 1 no Internacional e abre vantagem na liderança

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)/25/09/2019 22:55 – O Flamengo não para. A equipe rubro-negra enfrentou o Internacional na noite desta quarta-feira no Maracanã, em jogo marcado por duas expulsões dos visitantes, e venceu o time gaúcho por 3 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Mengão chegou à oitava vitória seguida no torneio nacional e se isolou ainda mais na liderança com 48 pontos somados, seis a mais que o 2º colocado Palmeiras, que enfrenta o CSA no Allianz Parque na próxima quinta-feira. Já o Internacional estacionou nos 36 pontos, mas manteve a 4ª colocação devido ao tropeço do São Paulo em casa para o Goiás.

Ainda na primeira etapa, a equipe colorada ficou com nove em campo. Bruno foi expulso após pênalti sofrido e convertido por Gabigol. Guerrero também foi para o vestiário mais cedo após reclamação acintosa.

Na segunda etapa, o Inter anotou gol improvável com Edenílson no início, mas não suportou a pressão e sofreu tentos de Arrascaeta e Bruno Henrique para fechar a contagem.

Tomando a maior iniciativa do confronto, o Flamengo teve a primeira grande chance de balançar as redes aos 14 minutos. Gabigol recebeu bola em profundidade, fintou o marcador com o corpo e partiu para a área. Após driblar o goleiro Lomba, o atacante foi puxado por Bruno. Pênalti.

Após longa consulta ao VAR, o árbitro confirmou a penalidade e expulsou o lateral do Inter. Na cobrança, Gabigol bateu firme no canto direito alto da meta gaúcha para abrir o placar.

Aos 40, Guerrero também recebeu cartão vermelho após reclamação acintosa com o árbitro Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP). O peruano reivindicava falta em dividida pelo alto com Rodrigo Caio, que abriu o supercílio do atacante.

Com dois a mais, o Rubro-Negro tomou um susto no início da 2ª etapa, mas conseguiu reverter a situação e garantir a vitória no Maracanã.

Aos três minutos, a defesa do Flamengo vacilou; Arão e Rodrigo Caio perderam dividida para Patrick, a bola sobrou para Uendel, que rolou para Edenílson na entrada da área. O volante bateu e a bola ainda desviou em Gerson antes de entrar.

A igualdade, porém, durou pouco tempo. Já aos 10, Rafinha cruzou para Arrascaeta, que subiu entre Klaus e Zeca para cabecear para marcar o segundo. Pressionando dentro de casa, o Rubro-Negro chegou ao terceiro aos 29 minutos.

Rafinha acertou novo cruzamento e desta vez Arrascaeta, na segunda trave, ajeitou para Bruno Henrique, que só precisou empurrar para as redes.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...