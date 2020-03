Flamengo goleia a Cabofriense com show de Gabigol

O Flamengo estreou com vitória na Taça Rio ao golear por 4 a 1 a Cabofriense, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros assumiram a liderança do grupo A do segundo turno do Campeonato Carioca.

Mesmo com um time praticamente reserva, os flamenguistas pouco sofreram durante os 90 minutos. Os rubro-negros abriram o placar com Michael, mas viram a Cabofriense empatar ainda na etapa inicial, com Gama. Na etapa final, Gabigol fez a diferença e marcou três vezes para decretar o triunfo no Maracanã.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico com o Botafogo, no sábado, no Maracanã. No mesmo dia, a Cabofriense recebe a Portuguesa, na Região dos Lagos.

O Flamengo começou o jogo tendo mais posse de bola, mas tinha dificuldade em passar pela marcação da Cabofriense. A equipe da Região dos Lagos aproveitou os espaços deixados pelos rubro-negros para criar a primeira chance da partida, aos 11 minutos. Rincón foi lançado, passou pelo marcador e chutou para boa defesa de César

No entanto, a resposta do Flamengo veio em grande estilo aos 12 minutos. Gabigol foi lançado e tocou na saída do goleiro, mas viu a bola ir para Michael apenas empurrar para a rede.

A equipe da Região dos Lagos conseguiu aproveitar os espaços dados pela defesa rubro-negra aos 23 minutos. Felipe Adão cruzou para Gama, que dominou e chutou no canto, sem chance para Cesar para empatar o duelo no Maracanã.

Após o revés, o Flamengo voltou a aumentar a intensidade em busca do gol, mas viu o adversário se fechar na defesa e seguir levando perigo nos contra-ataques. Somente nos minutos finais, os rubro-negros voltaram a criar boas chances de gol.

O segundo tempo começou movimentado. O Flamengo desperdiçou ótima chance logo aos dois minutos. Pedro Rocha recebeu passe na área, mas chutou para grande defesa de George. A Cabofriense respondeu em seguida, com Léo Aquino, que finalizou em cima de Cesar.

O Flamengo quase marcou aos 17 minutos, com Gabigol, mas finalizou para fora. Só que no minute seguinte, o artilheiro deixou o seu no Maracanã. Ele aproveitou grande jogada de Michael e chutou para a rede.

Com a vantagem no placar, os rubro-negros novamente diminuíram o ritmo. A Cabofriense ainda buscou o empate, mas viu o Flamengo ampliar aos 31 minutos. Em avanço rápido, Gabigol recebeu passe na área e tocou na saída de George.

Nos minutos finais, a Cabofriense não tinha mais força para reagir e viu o Flamengo aumentar a pressão. Após colocar duas bolas na trave, os rubro-negros marcaram o quarto gol aos 43 minutos. Gabigol chutou colocado, sem chance para para George para dar números finais no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva (foto:assessoria)29/02/2020 19:38

