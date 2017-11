Flamengo goleia Corinthians e volta a mirar o G4 do Campeonato Brasileiro

Campeão antecipadamente, Timão esteve irreconhecível em campo e foi dominado no primeiro tempo.

(Foto Reginaldo Pimenta / Raw Image)

Por: Lance! – O dia na Ilha do Urubu teve ritmo de festa! Um Corinthians ainda de ressaca pela conquista do hepta brasileiro, não foi nem de perto o time que se mostrou ao longo do torneio. O Flamengo, em casa e com o apoio da torcida, por outro lado, fez uma boa partida, goleou e voltou a encostar no G4, afastando a crise pela qual atravessava. Ou seja, com gols de Mancuello, Diego e Felipe Vizeu, uma equipe saiu feliz e, podemos dizer, que a outra não chegou a sair triste.

Antes de a bola rolar, os gritos das arquibancadas contrastavam os momentos das equipes na competição. Os torcedores corintianos celebravam com “É campeão“, enquanto os rubro-negros, insatisfeitos com o desempenho que o grupo vinha tendo, faziam cobranças usando o famoso “Time sem vergonha”.

O tão elogiado sistema defensivo do Timão, que funcionou bem no decorrer do Brasileiro – não à toa é a defesa menos vazada –, ruiu ainda no primeiro tempo do jogo, quando levou três gols e fez com que a vitória se transformasse em uma missão bem complicada.

Rueda, que vinha tendo o trabalho colocado em xeque, teve uma tarde de boas escolhas. A vitória começou a ser construída justamente com uma (contestável) mudança do treinador, que poupou Éverton Ribeiro e começou com Mancuello titular. O argentino, com um golaço, foi quem abriu o placar na Ilha.

Outro que vinha esquecido no elenco do Fla, Geuvânio sofreu pênalti de Pablo e, na cobrança, Diego superou Cassio para fazer o segundo. Apesar do placar favorável, o clima entre os comandados de Rueda estava quente. O zagueiro Rhodolfo e o atacante Vizeu protagonizaram uma ríspida discussão e o centroavante, inclusive, fez um gesto obsceno em direção ao companheiro ao celebrar o terceiro gol rubro-negro.

Com a entrada de Giovanni Augusto no intervalo, o Corinthians se mostrou mais organizado e, em alguns lances, lembrou o time que disparou e nem sequer foi incomodado no campeonato. Porém, ainda assim, sem forças para, ao menos, conseguir evitar a derrota.

Enquanto luta por uma vaga diretamente na fase de grupos da Libertadores do ano que em, um fato pode animar o Fla nesta reta final: foi o único time a não perder para o campeão Corinthians (no primeiro turno, em São Paulo, empate em 1 a 1).

Ao apito final, cantoria de todos os lados na Ilha. Cada um na sua, mas todos os torcedores com um sorriso no rosto. Ainda tem campeonato, ao menos para um dos lados.

