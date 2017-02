Flamengo goleia Nova Iguaçu e fica perto da classificação às semifinais

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – O Flamengo segue com campanha impecável no Campeonato Carioca. Neste sábado, os rubro-negros golearam por 4 a 0 o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. Com o resultado, os flamenguistas chegaram a nove pontos no Grupo B e podem garantir classificação para as semifinais da Taça Guanabara ainda nesta rodada, mas depende de um empate entre Botafogo e Macaé. Já a equipe da Baixada Fluminense, com apenas dois, está eliminada.

A equipe da Gávea foi superior durante os 90 minutos e não teve trabalho em construir o resultado. No primeiro tempo, Mancuello no início e Guerrero no fim marcaram. Na etapa final, os mesmos jogadores deram números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Botafogo, no domingo, no Engenhão. No dia anterior, o Nova Iguaçu vai encarar o Madureira, em Conselheiro Galvão.

O jogo – o Flamengo, desde os primeiros minutos, pressionou o Nova Iguaçu em busca do gol. Logo com dois minutos, os rubro-negros assustaram em cabeceio de Gabriel que parou na zaga adversária. Só que depois da chance inicial, os flamenguistas passaram a ter dificuldade para chegar com perigo. Mesmo assim, a equipe da Baixada Fluminense pouco incomodava.

Somente aos 19 minutos, os rubro-negros chegaram ao gol em Moça Bonita. Trauco cruzou rasteiro, Guerrero furou, mas acabou deixando a bola para Mancuello apenas tocar para a rede.

Mesmo após o gol, o Flamengo seguiu melhor em campo e quase ampliou aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafael Vaz cabeceou na rede pelo lado de fora. O Nova Iguaçu só começou a equilibrar o confronto depois do susto. No entanto, a equipe da Baixada continuava com problemas para criar boas chances de empatar.

O jogo só voltou a ter emoção nos minutos finais, quando o Flamengo voltou a pressionar. Os rubro-negros marcaram o segundo aos 45 minutos quando Pará cruzou para Guerrero cabecear para a rede. Assim, os flamenguistas foram para o intervalo com vantagem tranquila no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com a mesma disposição da etapa inicial e não demorou para marcar o terceiro. Aos 11 minutos, Mancuello acertou chute de fora da área no ângulo, sem chance para Jefferson.

O novo revés foi sentido pelo Nova Iguaçu, que mostrou abatimento e viu os rubro-negros quase chegarem a mais um gol aos 17 minutos. Novamente Mancuello arriscou de longe, mas desta vez Jefferson fez a defesa. Só que aos 29 não teve jeito. Leandro Damião foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Paolo Guerrero cobrou com categoria para fazer o quarto em Moça Bonita.

Com a vitória garantida, o Flamengo diminuiu o ritmo da partida. O Nova Iguaçu já sem mostrar força, preferiu não sair de campo com um placar mais dilatado e apenas olhou os rubro-negros trocarem passes até o apito final.

