Flamengo goleia o Sport e mantém liderança do Brasileirão

O Flamengo não encontrou a menor dificuldade para manter a liderança do Campeonato Brasileiro Série A. Em partida disputada na tarde deste domingo, no Maracanã, o Rubro-Negro da Gávea goleou o Sport por 4 a 1. O resultado fez o Flamengo chegar aos 34 pontos ganhos, dois a mais do que o São Paulo. Já o Sport completou a quarta derrota seguida.

O Leão da Ilha segue com 19 pontos ganhos, na 12ª posição. Os gols do Flamengo foram marcados por Réver, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro e Uribe. Cláudio Winck descontou para o Leão da Ilha do Retiro.

Foi uma vitória fácil do Flamengo que dominou completamente e não se assustou, nem quando o Sport empatou no final do primeiro tempo. Jogando em velocidade e com ótima atuação de Marlos, o time comandado por Maurício Barbieri poderia até aplicado um placar maior se não tivesse desperdiçado chances importantes. O Sport voltou a mostrar que está em má fase. Um time sem força ofensiva e que tem no espírito de luta a sua única qualidade. A nova derrota ameaça o cargo de Claudinei Oliveira.

Na próxima rodada, o Flamengo vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre. O Sport vai receber a Chapecoense, na Ilha do Retiro.

O Flamengo começou no ataque e antes do primeiro minuto, Cuellar arriscou e mandou para fora. No minuto seguinte, após cruzamento de Marlos, a bola sobrou para Diego que concluiu para fora. O time da Gávea seguia pressionando e, aos quatro minutos, Diego bateu escanteio, a defesa rebateu e Éverton Ribeiro concluiu para defesa de Magrão.

Muito recuado, o Sport apenas se preocupava em bloquear as investidas do adversário e não tinha forças para incomodar a defesa carioca.

Aos 13 minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Diego bateu escanteio, Réver dividiu de cabeça com Ronaldo Alves e depois completou de pé para as redes de Magrão.

A vantagem não fez a equipe da casa reduzir o ritmo. O Flamengo seguiu pressionando, enquanto o Sport se mostrava inofensivo no ataque.

Aos 19 minutos foi a vez de Cuellar mandar uma bomba de fora da área. Magrão espalmou para escanteio.

Aos 20 minutos, o técnico Claudinei Oliveira, preocupado com as investidas pela esquerda, trocou o lateral Raul Prata por Cláudio Winck.

O Sport criou a primeira jogada de perigo aos 28 minutos. Gabriel investiu pela direita e lançou Marlone que chutou para fora.

No Flamengo, Marlos fazia sua melhor exibição e dava muito trabalho aos zagueiros. Aos 31 minutos, ele entrou na área driblando e caiu ao se chocar com Léo Ortiz. A torcida pediu pênalti, mas o árbitro nada marcou.

O time dirigido por Maurício Barbieri criou outro bom momento aos 37 minutos, quando Rodinei arrancou pela direita e cruzou, mas os atacantes chegaram atrasados.

Mesmo sem realizar uma grande partida, o Sport marcou o gol do empate aos 43 minutos. Marlone recebeu de Rafael Marques e cruzou para a entrada de Cláudio Wick que, inteiramente livre, cabeceou sem chances para Diego Alves.

Se o Sport pensava segurar a vantagem, a intenção durou apenas dois minutos. Após cruzamento de Renê, Uribe escorou e Lucas Paquetá chutou forte para marcar. A pressão continuou e o time carioca ampliou a vantagem aos cinco minutos. Éverton Ribeiro recebeu de Marlos e mandou uma bomba no ângulo direito de Magrão que se esticou, mas não conseguiu fazer a defesa.

O Sport se desarvorou completamente e o Flamengo quase ampliou aos sete, mas Lucas Paquetá tentou fazer uma cavadinha e desperdiçou a oportunidade.

Aos 18 minutos, Uribe marcou o quarto gol. O atacante recebeu na entrada da área e chutou fraco, mas Magrão falhou ao tentar a defesa e permitiu que a bola entrasse. Foi o primeiro gol do atacante colombiano com a camisa do rubro-negro carioca.

Com o Sport inteiramente batido, o Flamengo passou a tocar a bola. O técnico Maurício Barbieri fez substituições para poupar alguns titulares. Aos 32 minutos, o time carioca ainda desperdiçou nova oportunidade. Geuvânio investiu pela direita e cruzou para Uribe que pegou mal na bola e desperdiçou a chance. Aos 36, Uribe perdeu outra chance. O atacante foi lançado por Renê e tentou encobrir Magrão, mas mandou por cima do travessão.

O Sport só deu sinal de vida aos 42 minutos quando Carlos Henrique invadiu a área e trombou em dividida com Léo Duarte, mas o árbitro não marcou o pênalti perdido pelo atacante do time pernambucano.

Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza)

