Flamengo leva 2 a 0 do Emelec e se complica na Libertadores

Por:Gazeta Esportiva (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo) – O Flamengo foi derrotado pelo Emelec, do Equador, por 2 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio George Capwell, em Guayaquil, em jogo válido pelas oitavas de final da Taça Libertadores.

Agora, o Rubro-negro da Gávea vai precisar de uma vitória por três gols de diferença para conseguir a classificação. O time equatoriano pode perder até por um gol de diferença para ficar com a vaga para as quartas de final. A repetição do placar a favor da equipe brasileira levará a decisão para a disputa de pênaltis.

O resultado fez justiça ao melhor desempenho do Emelec que soube aproveitar as oportunidades para marcar. O Flamengo decepcionou totalmente. A equipe dirigida por Jorge Jesus não se encontrou em momento algum da partida e não conseguiu aproveitar os 20 minutos em que ficou com um jogador a mais por causa da expulsão de Leandro Vega. No decorrer da partida, Diego se lesionou gravemente e os dois times ficaram em igualdade de condições. Os gols do time equatoriano foram marcados por Godoy, no primeiro tempo, e Caicedo, na etapa final.

O Jogo – O Famengo começou assustando. Logo aos dois minutos, Diego recebeu na intermediária e chutou forte. A bola desviou na zaga e saiu para escanteio. O Emelec só conseguiu responder aos seis minutos com um chute de Godoy que passou longe do gol defendido por Diego Alves.

Aos dez minutos, o time equatoriano marcou o primeiro gol. Guerrero cruzou da esquerda e Godoy, livre de marcação, completou para o gol, sem chances para o goleiro Diego Alves.

Mesmo depois de sair na frente, o Emelec seguiu pressionando e após falha de Willian Arão, a bola fica com Guerrero, mas Renê consegue afastar o perigo, desviando para escanteio.

Armado com dois laterais – Rodinei e Rafinha – no lado direito, o Flamengo encontrava dificuldades para ajustar sua marcação. Só depois dos 20 minutos é que a equioe rubro-negra passou a se organizar melhor para buscar o gol do empate. Aos 23 minutos, Diego bateu falta e a bola desviou na barreira e saiu para escanteio. Na cobrança do mesmo Diego, Willian Arão cabeceou fraco e Dreer defendeu sem dificuldades.

Aos 29 minutos, Gabigol fez grande jogada individual, se livrou dos marcadores e chutou, mas Dreer fez grande defesa e evitou o empate. Muito atrapalhado, Willian Arão, por duas vezes, prejudicou o ataque do Flamengo ao colocar a mão na bola.

Em vantagem, o Emelec se fechava na defesa e tentava aproveitar os espaços deixdos pelo adversário. Sem inspiração, o Flamengo tentava chegar ao gol em lances de bola parada. Aos 37 minutos, Diego levantou na área e Léo Duarte cabeceou para fora.

Mais preocupado com a marcação, o Emelec só voltou a aparecer na área brasileira aos 41 minutos em chute de Godoy, mas a bola saiu sem assustar Diego Alves. O Flamengo respondeu com um chute de Gabigol para fora.

As duas equipes voltaram sem modificações para o segundo tempo. Antes do primeiro minuto, o Flamengo quase sofre o segundo gol. Rodrigo Caio foi afastar o perigo, de cabeça, e acabou jogando a bola nos pés de Angulo que se enrolou todo e não conseguiu a conclusão. Antes dos cinco minutos, o técnico do Emelec foi obrigado a fazer uma substituição por motivo de contusão. Saiu Cabezas e entrou Orejuela.

Aos oito minutos, o zagueiro Leandro Vega entrou duro sobre Rafinha e levou cartão vermelho, deixando a sua equioe com um jogador a mais. Para recompor a defesa, o técnico Ismael Rescalvo trocou o meia Queiroz pelo zagueiro Mejia.

No Flamengo, Jorge Jesus tentou tornar o time mais ofensivo para aproveitar a vantagem numérica. Ele tirou o lateral-direito Rodinei e colocou o atacante Lincoln. Aos 12 minutos, após novo cruzamento na área equatoriana, Willian Arão subiu livre, mas cabeceou para fora. Aos 15, Gerson colocou Lincoln em condições de marcar, mas o jovem atacante bateu para fora, desperdiçando uma boa chance.

O treinador do Flamengo decidiu fazer novas alterações no Flamengo que não estava conseguindo aproveitar a vantagem numérica e colocou Cuéllar e Lucas Silva nas vagas dos apagados Willian Arão e Gerson.

Com um jogador a menos, o Emelec se concentrou no meio campo e apenas Angulo ficava mais adiantado. E, aos 23 minutos, o Emelec quase ampliou. Guerrero fez boa jogada e cruzou para Orejuela que só ajeitou para a entrada de Angulo, mas Léo Duarte conseguiu dividir com o atacante e evitar a conclusão.

Aos 27 minutos, o meia Diego sofreu uma entrada dura , sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e precisou deixar o campo para ser atendido no vestiário, deixando o Flamengo, também com dez jogadores.

Um minuto depois, Gabigol colocou Lincoln livre na área, mas o jovem atacante chutou em cima do goleiro Dreer. O Flamengo aumentou a pressão e, aos 32 minutos, Bruno Henrique lançou Lincoln na área, mas Caicedo chegou junto e conseguiu desviar para escanteio.

Aos 33 minutos, o Emelec ampliou a vantagem. Guerrero fez ótimo passe para o zagueiro Caicedo que se projetou ao ataque e chutou. A bola desviou no lateral Renê e tirou qualquer chance de defesa de Diego Alves.

Sem outra opção, a equipe da Gávea se lançou ao ataque para tentar descontar a vantagem e, aos 39 minutos, Renê acertou a trave de Dreer que já estava batido. Aos 46, foi a vez de Bruno Henrique receber de Rodrigo Caio e chutar para defesa tranquila de Dreer.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...