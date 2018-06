Flamengo liquida Bahia no primeiro tempo e segue líder do Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza) – Diante de mais de 55 mil pessoas no Maracanã, na tarde desta quinta-feira, o Flamengo fez o dever de casa e venceu o Bahia por 2 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols do jogo foram convertidos no final do primeiro tempo. Diego abriu o placar aos 41, e Lucas Paquetá, com um golaço, ampliou aos 45.Com a vitória, o Flamengo se manteve no topo da tabela do Brasileirão, agora com 17 pontos. O Bahia, por sua vez, é o 16º com oito pontos, mas pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Santos e Atlético Paranaense, ambos com seis pontos, jogam às 21 horas, e se algum dos dois vencer, ultrapassa o Tricolor baiano.

Na próxima rodada, o Flamengo volta a jogar no Maracanã, desta vez diante do Corinthians, no domingo. No mesmo dia, o Bahia também joga em casa, e recebe o Grêmio na Fonte Nova.

O Flamengo entrou em campo determinado a conquistar a vitória para seguir líder isolado do Brasileirão, e assumiu o comando das ações em campo desde o início do confronto. Já o Bahia, jogando fora de casa, entrou em campo com uma formação mais cautelosa, sem centroavante. Com os dez homens jogando atrás da linha da bola, o Tricolor baiano abriu mão da posse de bola e buscou o erro do adversário para acertar um contra-ataque.

Em boa jogada pelo meio, aos 6 minutos, Diego tocou para Paquetá, que ajeitou e soltou uma bomba no ângulo direito. Anderson voFlamengo liquida Bahia no primeiro tempo e segue líder do Brasileirão

No minuto seguinte, Rodinei recebe em profundidade na direita e cruza para trás. Dentro da área, Jonas tenta um toque por cobertura e a bola sai raspando o travessão.

No minuto seguinte, Rodinei recebe em profundidade na direita e cruza para trás. Dentro da área, Jonas tenta um toque por cobertura e a bola sai raspando o travessão.

Apesar da iniciativa, o Flamengo tinha dificuldades para furar o bloqueio baiano, e foi na bola parada que quase conseguiu abrir o placar, aos 25. Diego cobrou escanteio pela esquerda e levantou no primeiro pau. Paquetá cabeceou e Anderson fez grande defesa, a bola bateu na trave e voltou para a pequena área. Dourado tentou a conclusão mas foi puxado e o toque saiu fraco e facilitou a defesa do goleiro.

O Bahia não conseguia encaixar um bom contra-ataque, e parava sempre na boa defesa do Flamengo, que mesmo sem fazer uma grande partida ofensivamente, controlava o jogo. Mas isso mudou depois dos 40 minutos. Diego avançou pela intermediária, tocou para Renê que penetrava pelo meio e recebeu de volta já dentro da área. A defesa do Bahia parou e o camisa dez passou pelo goleiro e tocou para o fundo da rede.

Não demorou muito e saiu o segundo. Jogada em velocidade pela esquerda, Vinícius Jr. cruzou atrás de Dourado, que recuou para Paquetá. O meia deu para Renê, que enfiou com precisão para Paquetá ficar de frente com o goleiro e tocar por cobertura: 2 a 0

Após o intervalo, o Bahia retornou com uma proposta diferente e saiu em busca do gol, enquanto o Flamengo passou a esperar pelo adversário para sair no contra-ataque. Nos primeiros minutos, o goleiro Diego Alves trabalhou mais do que em toda a primeira etapa.

Aos dois, Élber recebeu na esquerda e arriscou de fora da área, e o goleiro do Flamengo fez boa defesa. Aos 22, Diego Alves novamente foi acionado quando Zé Rafael foi lançado, e saiu nos pés do meia e segurou a bola.

O Bahia se abriu e o Flamengo conseguiu algumas escapadas, mas faltava competência e organização às ações ofensivas. Com as saídas de Jonas, no intervalo, e do zagueiro Léo Duarte, lesionado, o Rubro-Negro perdeu um pouco na sua organização defensiva, e permitiu ao Bahia algumas oportunidades. O goleiro Diego Alves se tornou o nome do jogo no segundo tempo.

Aos 24, os baianos tentam novamente de longe. Depois de a bola ir de pé em pé, João Pedro recebeu na esquerda da área e tentou chute cruzado. A bola saiu rente à trave.

Na melhor chance do Tricolor no jogo, Zé Rafael foi avançando em diagonal da esquerda meio sem ser incomodado, e tentou o chute da meia lua, aos 36. A bola foi no canto direito e Diego Alves defendeu, mas deu rebote nos pés de Élber. O meia chutou forte no mesmo canto e o goleiro do Flamengo salvou seu time com uma grande defesa.

O Bahia tentou novamente de longe aos 41, desta vez com Allione, mas Diego Alves fez defesa segura.

