Flamengo melhora aproveitamento em casa com vítórias em Cariacica

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode atribuir o bom momento na competição a dois fatores principais: o melhor aproveitamento do campeonato como visitante (51,52%), ao lado do Palmeiras, e os 100% de aproveitamento no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Nesta quarta-feira, o “Maracanã capixaba” será a casa do rubro-negro pela quarta vez, em duelo com a Ponte Preta.

A importância de jogar no Espírito Santo fica ainda mais evidente pelo desempenho do Flamengo nos outros 8 jogos em que foi mandante fora de Cariacica. Com apenas 14 pontos conquistados em 24 possíveis, numa campanha de 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, o aproveitamento do clube cai para apenas 58,3%. No ranking geral de mandantes, o Flamengo tem a oitava campanha, com 23 pontos em 11 jogos (aproveitamento de 69,7%). Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense possuem as melhores campanhas, com 26 pontos em 33 possíveis (aproveitamento de 78,79%).

Com capacidade máxima para aproximadamente 21 mil espectadores, o acanhado estádio recebeu o primeiro jogo do Flamengo na competição apenas na 12ª rodada, na vitória de 1 a 0 sobre o Internacional. O rubro-negro voltou a Cariacica três rodadas depois, quando venceu o América-MG por 2 a 1, e na vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-PR. O estádio também foi palco da classificação do Flamengo sobre o Figueirense na Copa Sul-Americana na última quarta-feira, e da vitória de 1 a 0 rubro-negro sobre o América-MG na Primeira Liga.

No estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo disputou 3 jogos no começo do Campeonato Brasileiro. Venceu Sport e Vitória por 1 a 0 e empatou com a Chapecoense em 2 a 2, com um aproveitamento de 77,7%. No estádio Mané Garrincha, o rubro-negro quatro dos seus jogos com maior apelo de público e, majoritariamente, coontra times que brigam pelo título. A equipe perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 e empatou com o São Paulo em 2 a 2, mas se recuperou nos últimos dois jogos que disputou estádio, ambos contra adversários diretos na parte de cima da tabela. Na 14ª rodada, venceu o Atlético-MG por 2 a 0, e na 21ª bateu o Grêmio por 2 a 1. Em Brasiília, o aproveitamento é de 58,3% Na Arena das Dunas, em Natal, o Flamengo disputou somente um jogo, e foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, na 11ª rodada do Brasileirão.

O GLOBO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

