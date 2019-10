Flamengo ou Grêmio? ‘Que eles lutem’, diz zagueiro do River

Pinola é titular na zaga do River (Foto:Divulgação/River Plate)

Após garantir vaga na decisão da Copa Libertadores deste ano, Pinola celebrou classificação, elogiou as duas equipes brasileiras, mas não escolheu adversário

Depois de passar pelo arquirrival Boca Juniors, o River Plate agora aguarda quem passar de Flamengo e Grêmio para saber quem enfrentará na final da Copa Libertadores, dia 23/11, em Santiago, no Chile. E time Millionario não está escolhendo adversário. Pinola, zagueiro e capitão do River, elogiou as duas equipes, mas preferiu não citar favoritos.

– Estamos contentes pela nossa classificação. São duas equipe duras, Flamengo joga muito bem. O Grêmio é, historicamente, uma equipe de Libertadores. Já os enfrentamos na Copa anterior. Que eles lutem, já estamos na final – disse o zagueiro, após a partida, ao “Fox Sports.

Para chegar a final, o River se aproveitou da vantagem por 2 a 0 garantida no primeiro jogo e, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Boca, nesta terça, garantiu a vaga na final da competição. Pinola falou sobre a partida.

– A gente tinha que fazer uma boa leitura do jogo e saber superar a pressão. Eles tentaram várias vezes com bola na área e nós soubemos superar durante toda a partida. Em jogos assim temos que sofrer para depois sorrir. Estamos na final – finalizou o capitão.

O River garantiu vaga na sua terceira final em cinco anos e vai em busca do seu quinto título na história. Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro jogo, em Porto Alegre, e voltam a duelar nesta quarta, no Maracanã.

Por:Lance!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...