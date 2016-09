Flamengo perde do Palestino e dá adeus à Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Martin Benetti/AFP/arquivo) -Mais uma vez o Flamengo fracassou numa disputa de mata-mata na atual temporada. Depois de ser eliminado na Primeira Liga e Copa do Brasil, a equipe rubro-negra deu adeus ao sonho de brigar pelo título inédito da Copa Sul-Americana. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, o Flamengo foi derrotado pelo Palestino, do Chile, por 2 a 1.

O adversário da equipe chilena nas quartas-de-final da competição vai sair do duelo entre La Guaíra-VEN e o San Lorenzo, que se enfrentarão nesta quinta-feira na Venezuela. No confronto de ida os argentinos ganharam por 2 a 1 e agora terão a vantagem do empate.

O resultado fez justiça ao Palestino, que foi melhor do que o Flamengo durante os 90 minutos e poderia ter obtido um resultado ainda mais expressivo. O time dirigido por Zé Ricardo não se encontrou em nenhum momento do jogo e não soube manter a vantagem conquistada no jogo em Santiago, quando venceu por 1 a 0. O empate bastaria para a classificação, mas a equipe da Gávea não conseguiu desenvolver um bom futebol.

O jogo – O Flamengo partiu para o ataque e, logo aos dois minutos, Cirino cruzou da direita, Cereceda tentou cortar e quase enganou o goleiro González, mas a bola saiu. Comandado por Alan Patrick, o time carioca se comportava melhor em campo e tentava dar velocidade às ações ofensivas. Aos onze minutos, Fernandinho investiu pela esquerda e cruzou rasteiro, mas Guerrero chegou atrasado para a conclusão.

O Palestino se mostrava muito tímido e quase não aparecia na área rubro-negra. O primeiro chute da equipe chilena só aconteceu aos 19 minutos, em conclusão de Valencia que não levou perigo para o gol de Alex Muralha. O lance animou a equipe visitante, que voltou a incomodar aos 21 minutos em cabeçada de Banegas.

O time chileno começou a gostar do jogo, enquanto o Flamengo passou a errar muitos passes, permitindo que o adversário ficasse mais tempo com a bola. Aos 29 minutos, o Flamengo ameaçou com bom cruzamento de Cirino, mas Chiquinho cabeceou para fora, sem qualquer perigo para o gol de González.

Aos 32 minutos, o Palestino marcou o primeiro gol. Rafael Vaz derrubou Mazurek na entrada da área, Valencia bateu a falta e a bola se chocou com a trave. No rebote, o lateral Cereceda empurrou para as redes.

Depois de sofrer o gol, o time carioca passou a procurar o empate. Aos 37 minutos, após cruzamento de Alan Patrick, Guerrero cabeceou fraco, facilitando a defesa de González.A equipe chilena respondeu com um chute perigoso de Carvajal que encobriu o travessão de Muralha. Aos 43 minutos, o Palestino voltou a ameaçar, quando Mazurek fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola encobriu Muralha, mas Pará chegou para aliviar o perigo.

Aos 46 minutos, o Palestino ampliou. O time chileno saiu em contra-ataque após péssima cobrança de falta executada pelo Flamengo e Valencia bateu da entrada da área. Alex Muralha pulou atrasado e a bola morreu nas redes da equipe carioca.

O Flamengo voltou sem modificações para o segundo tempo. E aos cinco minutos, Alan Patrick investiu pela direita e cruzou fechado. O goleiro González saiu com precisão e afastou de soco. O time carioca seguiu atacando e o goleiro González apareceu bem em cruzamento perigoso de Chiquinho. Logo depois, o técnico Zé Ricardo tentou aumentar a força do ataque e trocou o volante Cuéllar pelo meia Mancuello.

Bem diferente do primeiro tempo, o Flamengo assumiu o controle da partida e partiu em busca da reação. O time chileno, muito retraído, tentava manter a vantagem. Apenas o atacante Valencia atuava avançado para ser lançado em velocidade.

A torcida se agitou com a entrada do atacante Emerson Sheik, autor do gol da vitória no jogo de ida, em Santiago. O veterano entrou na vaga do apagado Marcelo Cirino, que saiu muito vaiado. Na sua primeira participação, Sheik encheu o pé e obrigou González a praticar uma defesa difícil. Logo depois, o goleiro do time chileno voltou a brilhar ao defender um chute de Chiquinho.

De tanto pressionar, o Flamengo marcou o primeiro gol aos 20 minutos. Pará foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti, que Alan Patrick converteu com categoria. Empurrado pela torcida, a equipe carioca partiu em busca do gol do empate. Paolo Guerrero também deixou o campo para a entrada de Felipe Vizeu e o peruano deixou o campo bastante aplaudido, apesar da atuação apenas discreta.

Muito retraído, o Palestino só voltou a aparecer na área flamenguista aos 40 minutos, em chute de Benegas que foi defendido, com dificuldade, por Alex Muralha.

Aos 40 minutos, a equipe chilena teve a chance de liquidar a fatura quando Valencia, dentro da área, encheu o pé e a bola se chocou com a trave de Alex Muralha. Logo depois foi a vez de Banegas chutar cruzado, com grande perigo.

Aos 45 minutos, o Palestino desperdiçou outra grande oportunidade. Valencia chutou, a bola bateu na zaga e voltou para Mazurek, que chutou para fora quando tinha tudo para marcar. Mesmo assim, a classificação foi confirmada para os chilenos com o apito final.

