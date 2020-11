Flamengo pode ter mais três desfalques contra o São Paulo na Copa do Brasil

Gazeta Esportiva (foto: arquivo/Alexandre Vidal/assessoria)

A fase não é das melhores no Flamengo. E pode piorar. O Rubro-Negro pode ter ainda mais desfalques neste momento da temporada. O centroavante Pedro se lesionou em treino da Seleção Brasileira e foi cortado, informou a CBF. As notícias ruins não param por aí. O Fla pode ter outros dois problemas: Gabriel Barbosa e Thiago Maia sentiram no jogo contra o Atlético-GO.

A CBF informou que Pedro sofreu uma leve lesão no adutor da coxa direita. O centroavante se machucou no treino deste sábado da Seleção Brasileira. A entidade não divulgou prazo de recuperação. A presença de Pedro contra o São Paulo, na quarta-feira, é incerta.

O decepcionante empate com o Atlético-GO, neste sábado, no Maracanã, não foi a única notícia ruim para o Flamengo na noite. O atacante Gabriel Barbosa saiu de campo sentindo dores na coxa direita. Ele foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo.

Gabigol, inclusive, voltou a jogar recentemente, após se recuperar de uma torção no tornozelo direito. Ele ficou fora de ação por mais de um mês. O artilheiro do Flamengo será avaliado para saber se tem lesão na coxa direita. Ou seja, vira preocupação para o jogo de quarta-feira.

Quem também pode desfalcar o Flamengo é Thiago Maia. O volante sentiu o joelho esquerdo no começo do segundo tempo. Ele foi substituído aos 13 minutos da etapa final.

Em meio a tantos problemas e pressionado após mais um resultado ruim no Brasileiro, o Flamengo tem uma decisão na quarta-feira. O Rubro-Negro vai enfrentar o São Paulo, no Morumbi, às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1, o Fla precisará vencer para avançar no torneio.

Além da indefinição por Thiago Maia, Gabriel Barbosa e Pedro, o Flamengo tem outros problemas para o jogo. Rodrigo Caio e Diego continuam lesionados. Isla e Éverton Ribeiro estão com as seleções chilena e brasileira, respectivamente, e devem entrar em campo na terça-feira. E Arrascaeta ainda não está nas melhores condições físicas. Já Diego Alves foi preservado contra o Atlético-GO de olho no jogo contra o São Paulo.

