Flamengo quebra recorde no Youtube e se aproxima do Liverpool

(Flamengo/ Divulgação ) – A primeira transmissão do Flamengo no YouTube ontem (1), na vitória por 2 a 0 contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, rendeu praticamente apenas pontos positivos para o clube.

O atual campeão brasileiro bateu o recorde de uma transmissão na web com o jogo feito pela FlaTV e quer alcançar o Liverpool em número de inscritos na plataforma de vídeos. Além disso, o padrão de qualidade da transmissão foi elogiado internamente por executivos de TV.

Ao todo, contando Facebook, Twitter, YouTube e Mycujoo, foram atingidos 2,2 milhões de espectadores simultâneos de pico, superando o Gre-Nal da Libertadores transmitido em março pelo Facebook. O que mais impressionou os espectadores foi o padrão técnico da transmissão, que nada deveu em relação a eventos feitos pelo Grupo Globo.

36' | 1ºT | 1-0 – Cruzamento na área e a bola sobra para o centroavante. O camisa 21 finaliza e balança as redes no Maraca! 1×0 pro Mais Querido! VAMOS! #FLAxBOA #EuAssistoNaFlaTV — Flamengo (@Flamengo) July 2, 2020

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim comemorou o feito e os dados alcançados. “Muito especial em todos os sentidos para nós. Agora vamos ficar esperando o jogo de sábado, esperamos ter mais uma grande transmissão, com mando de campo, esperamos ter mais um desses dias”, disse o mandatário flamenguista após a partida, em entrevista na Fla TV.

Um dos próximos passos do Flamengo para seu canal no YouTube é conseguir passar o Liverpool em número de inscritos. Até o fechamento desta reportagem, o Rubro-Negro tinha 4,2 milhões, contra 4,8 milhões do canal oficial do clube inglês. Os campeões da plataforma seguem sendo Real Madrid (5,7 milhões) e Barcelona (9,5 milhões).

06' | 2ºT | 2-0 – UMA PINTURA DO JOKER! MICHAEL TOCA E GERSON, EM UM CHUTE DE FORA DA ÁREA INDEFENSÁVEL, AMPLIA O PLACAR! MONSTRO! QUE GOLAÇO, MEUS AMIGOS! 2×0 Mengão! #FLAxBOA #EuAssistoNaFlaTV — Flamengo (@Flamengo) July 2, 2020

Na visão do clube, se a transmissão da semifinal do Carioca ocorrer, o Flamengo pode entrar no Top 3 dos canais de clubes com mais assinantes. Tudo vai depender da Justiça do Rio de Janeiro, que não decidiu em segunda instância se o Flamengo pode ou não exibir seus jogos como mandante, baseando-se na Medida Provisória 984, assinada na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro.

Jogamos juntos e fizemos história com a transmissão na #FlaTV. Nada disso seria possível sem vocês, que estão sempre com a gente. Somos um só. Boa noite, Nação! ❤️🖤 #CRF 📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/H1ICveCjyw — Flamengo (@Flamengo) July 2, 2020

BRIGA COM A GLOBO

Falando na disputa judicial, as visões diferentes de Flamengo e Globo deve seguir pelos próximos dias. O recurso da emissora não foi julgado em tempo hábil para a transmissão contra o Boavista, mas pode impedir que o clube exiba a semifinal da Taça Rio no fim de semana e até mesmo a final do segundo turno, caso o time da Gávea vá para a decisão.

Com informações do portal UOL

