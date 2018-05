Flamengo segura pressão, vence o Galo no Horto e assume a liderança

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – Flamengo soube suportar a pressão do Atlético-MG e venceu por 1 a 0, neste sábado, no Independência. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 14 pontos e assumiram a liderança do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros perderam a ponta e caíram pata terceiro.

O Atlético-MG dominou a partida e buscou o gol de forma mais intensa durante os 90 minutos. No entanto, quem saiu vencedor foi o Flamengo, com gol de Éverton Ribeiro no segundo tempo.

Na próxima rodada, o Atlético-MG vai até o Recife para enfrentar o Sport na quarta-feira. No dia seguinte, o Flamengo recebe o Bahia, no Maracanã.

O jogo – A partida começou movimentada, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Flamengo não se intimidou com a torcida e buscava o gol, mas viu o Atlético-MG criar a primeira boa chance aos seis minutos. Após boa troca de passes, Gustavo Blanco finalizou de fora da área. A bola desviou na zaga, mas Diego Alves estava atento para salvar os rubro-negros.

Com o passar do tempo, os donos da casa assumiram o domínio do confronto. No entanto, o Atlético-MG só voltou a criar boa chance aos 26 minutos. Após cruzamento, a bola chegou em Alerrandro. O atacante finalizou, mas viu a bola desviar na zaga e ir pela linha de fundo. No minuto seguinte, foi a vez de Roger Guedes aproveitar cruzamento e cabecear no travessão.

O Flamengo demorou para conseguir sair da pressão mineira. Somente aos 34 minutos, os visitantes tivera oportunidade de marcar no Horto. Vinícius Júnior foi lançado e tentou encobrir Victor. No entanto, o atacante errou a finalização e colocou na mão do goleiro.

A partir dai, o jogo voltou a ficar equilibrado. O Atlético-MG tinha mais posse de bola, mas não conseguia chegar com perigo. Já o Flamengo tinha espaço para os contra-ataques, só que pecavam no último passe. Assim, o confronto seguiu empatado até o intervalo.

O segundo tempo começou semelhante ao primeiro, com o Atlético-MG um pouco melhor. Os mineiros criaram a primeira chance de gol aos cinco minutos. Cazares arriscou da entrada da área, mas a bola foi pela linha de fundo. Depois, o equatoriano novamente tentou de longe e não acertou o gol rubro-negro.

Os donos da casa permaneceram tendo mais posse de bola e voltou a assustar aos 16 minutos. Desta vez, Gustavo Blanco arriscou de fora da área e obrigou Diego Alves a fazer boa defesa.

A partir dai, o Atlético-MG passou a dominar o jogo. Os donos da casa tentaram de todas as formas o gol, mas viram o Flamengo abrir o placar aos 34 minutos. Em contra-ataque rápido, Vinícius Júnior roubou a bola de Emerson, entrou na área e tocou para Éverton Ribeiro apenas empurrar para a rede.

Após o revés, o Atlético-MG se lançou ao ataque, mas o nervosismo passou a atrapalhar os donos da casa. Os mineiros ainda assustaram já nos acréscimos, quando Gabriel acertou o travessão de Diego Alves. O Flamengo conseguiu manter a vantagem até o apito final para sair de campo na liderança do Campeonato Brasileiro.

