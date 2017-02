Flamengo tinha proposta melhor que a do Corinthians por Jadson

Prisão do vice-presidente rubro-negro, no entanto, acabou esfriando as conversas com o jogador

Fechado com o Corinthians, o meia Jadson por pouco não foi parar no Flamengo. O Rubro-Negro apresentou proposta superior a dos alvinegros durante reunião, na semana passada, entre o vice-presidente de futebol do clube carioca, Flavio Godinho, e o empresário do jogador, Marcelo Robalinho.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, a prisão de Godinho acabou esfriando as conversas entre Flamengo e o estafe do atleta, que preferiu se garantir e assinar com seu antigo time.

No Corinthians, Jadson ganhará R$ 450 mil mensais de salários, além de luvas também mensais de R$ 125 mil pelos dois anos de contrato.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...