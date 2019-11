Flamengo toma susto, mas vence Ceará com três gols de Bruno Henrique

Na partida seguinte aos títulos da Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Flamengo não decepcionou a torcida que lotou o Maracanã e venceu por 4 a 1 o Ceará, nesta quarta-feira. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 84 pontos e bateram o recorde de pontos na era dos pontos corridos no formato com 20 clubes. Já os cearenses seguem com 37 e continuam ameaçados pela zona de rebaixamento.

O Flamengo dominou os 90 minutos, mas saiu atrás no placar após gol de Thiago Galhardo, no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, os rubro-negros viraram com show de Bruno Henrique, que marcou três vezes. Por fim, Vitinho sacramentou a vitória.

Na próxima rodada o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, neste domingo. Já o Ceará volta a campo neste sábado, quando recebe o Athletico, em Fortaleza.

O jogo – O Flamengo começou a partida pressionando o Ceará e criou a primeira boa chance aos sete minutos. Após cruzamento, Rodrigo Caio escorou e Willian Arão cabeceou com perigo. Depois, foi a vez de Arrascaeta pegar sobra e chutar no travessão.

Os rubro-negros continuaram em cima e quase marcaram aos 25 minutos. Após cruzamento, Reinier cabeceou, mas a bola foi pela rede do lado de fora. Só que a resposta do Ceará veio em grande estilo no minuto seguinte. Na primeira boa chegada ao ataque, Felipe Baixola fez boa jogada e cruzou rasteiro para Thiago Galhardo apenas tocar para a rede.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

27/11/2019 22:33

