Flamengo tropeça no Bragantino e perde chance de ser líder do Brasileirão

O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Bragantino, nesta quinta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os Rubro-Negros chegaram a 31 pontos e perderam a chance de liderar o Campeonato Brasileiro. Já os paulistas, com 13, seguem na zona de rebaixamento. – (Foto:Reprodução)

Após um primeiro tempo morno, o Bragantino marcou no começo da etapa final, com Claudinho. O revés acordou o Flamengo, que empatou com Lincoln.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Corinthians, no domingo, em São Paulo. No mesmo dia, o Bragantino terá pela frente o Sport, em Bragança Paulista.

O jogo – O Bragantino surpreendeu o Flamengo com sua postura ofensiva nos minutos iniciais. Os paulistas tiveram chance de abrir o placar com Tubarão e Ytalo antes dos dez minutos.

O Fla tinha mais posse de bola, mas parava na marcação do Massa Bruta. Os visitantes seguiam com a vocação ofensiva e perderam mais oportunidades, quando Isla e Hugo salvaram os Rubro-Negros.

Com o passar do tempo, o Bragantino diminuiu o ritmo e viu o Flamengo pressionar nos minutos finais. Só que os donos da casa pouco incomodavam no ataque. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, os paulistas voltaram melhor e abriram o placar no primeiro minuto. Claudinho foi lançado na área, dominou com estilo e chutou sem chance para Hugo.

O Flamengo só conseguiu responder aos dez minutos. Vitinho arriscou da entrada da área e parou em defesa de Cleiton. O lance animou os donos da casa, que quase empataram aos 17. Vitinho fez boa jogada e tocou para Lincoln na área. O atacante dividiu com com Cleiton, que salvou os visitantes.

De tanto insistir, os donos da casa chegaram ao empate aos 24 minutos. Após série de cruzamentos, Cleiton tentou tirar o perigo, mas em cima de Lincoln, que se esticou e cabeceou para a rede.

Só que após o empate, o Flamengo voltou a ter dificuldade na criação das jogadas. O panorama do jogo seguiu até os minutos finais. O Bragantino conseguiu segurar o ímpeto dos cariocas para garantir um ponto no Maracanã.

