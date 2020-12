Flamengo vence Bahia em jogo dramático com duas viradas

O Flamengo venceu o Bahia por 4 a 3 na noite deste domingo no Maracanã, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida foi dramática, com o Flamengo perdendo Gabigol, expulso, aos 9 minutos do primeiro tempo e terminando a etapa vencendo por 2 a 0.

No início da etapa final, o Bahia virou o jogo em 13 minutos. Mas o Flamengo não desistiu e contou com o artilheiro Pedro para virar o jogo no final.

O resultado deixou o Flamengo na vice-liderança da competição com 48 pontos, cinco a menos que o líder São Paulo, que tem um jogo a mais. Para o Bahia, que não vence o Flamengo no Maracanã há 26 anos, a derrota foi a quinta consecutiva e um péssimo resultado na luta contra o rebaixamento.

O Flamengo se despede do futebol em 2020 contra o Fortaleza, no próximo sábado, no Castelão. O Bahia vai tentar encerrar o jejum de cinco partidas sem vencer diante do Inter, no domingo, na Arena Fonte Nova.

O jogo – A partida começou um pouco truncada no meio de campo, com o Bahia tentando marcar em cima pra não deixar o Flamengo jogar. Mas a estratégia durou pouco, pois o Rubro-Negro soube usar a velocidade.

Aos 4 minutos, a bola é recuperada na intermediária e Arrascaeta dá uma enfiada longa para Bruno Henrique na entrada da área, pela esquerda. O atacante dominou, cortou para o meio e mandou um balaço sem defesa para Douglas.

O Flamengo continuou em cima e quase fez o segundo, com Gabigol, dois minutos depois. O Bahia, contudo, ganhou uma injeção de ânimo aos nove com a expulsão de Gabigol. O camisa 9 dominou a bola no ataque e caiu após errar passe. No chão, reclamou em direção ao árbitro, que andava para o meio de campo. Flávio Rodrigues de Souza se virou, tirou o cartão do bolso e mandou o jogador para o vestiário mais cedo.

Com a superioridade numérica, o Bahia ensaiou uma reação, mas o Fla foi aos poucos recuperando o controle do jogo e chegou ao segundo gol aos 32. Gerson lançou Bruno Henrique na direita, que entrou na área, se livrou do marcador e rolou para Isla bater de primeira.

O Bahia voltou mais ofensivo para o segundo tempo com Gabriel Novaes no lugar de Ramon e conseguiu uma virada incrível em apenas 13 minutos.

Aos 5, belíssima enfiada para Juan Ramírez na área pela direita. O colombiano dominou, cortou para dentro e mandou para a rede.

Em cinco minutos, veio o empate no chute de Gilberto de fora da área. Perto do bico da área pela esquerda, o artilheiro mandou no ângulo oposto de Diego Alves, que nem se mexeu.

A virada aconteceu três minutos depois na cobrança de um escanteio pela direita. Rossi levantou na área, Gilberto sobe mais que a zaga e testa certeiro para fazer o terceiro.

Abalado emocionalmente, o Flamengo foi dominado na etapa final e demorou a se reencontrar no jogo. Mas no final brilhou a estrela de Pedro, que entrou no lugar de Arrascaeta.

Aos 36, em boa jogada trabalhada pela esquerda, Filipe Luís recebeu enfiada na área e levantou no segundo pau para a entrada de Pedro, que escorou para o gol.

Já nos acréscimos, jogada pelo meio, Pedro deu grande assistência para Vitinho na área, que entra livre e vira o jogo.

Por:Gazeta Esportiva

