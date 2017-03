Flamengo vence Bangu e garante vaga nas semifinais do Carioca

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza) – O Flamengo já está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a equipe rubro-negra derrotou o Bangu por 3 a 0 e assegurou a vaga. O time da Gávea também garantiu a vantagem de jogar pelo empate na semifinal, por ser o time de melhor campanha no Estadual, sem condições de ser alcançado por outro competidor.

Na Taça Rio, o Flamengo soma nove pontos ganhos e lidera o Grupo B. O Bangu ocupa a última colocação do Grupo C, com apenas um ponto somado. Os gols foram marcados por Renê, Leandro Damião e Matheus Sávio, todos no segundo tempo.

O Flamengo teve um domínio absoluto durante os 90 minutos e só não aplicou um placar mais elevado por causa das chances desperdiçadas por seus atacantes. Além disso, o goleiro Márcio, do Bangu, fez grandes defesas. Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Vasco na Arena Brasília. Por sua vez, o Bangu vai receber o Botafogo, em Moça Bonita.

O jogo – Como era de se esperar, o Flamengo partiu para o ataque desde o apito inicial. Mesmo desfalcado de alguns titulares, o time dirigido por Zé Ricardo tentou imprimir velocidade e não deixar o Bangu sair da sua defesa. Aos quatro minutos, Mancuello investiu pela direita e cruzou para Felipe Vizeu, mas o atacante não alcançou a bola.

Logo depois, o meia argentino apareceu bem na área, com uma bomba que obrigou o goleiro Márcio a um grande esforço para espalmar para escanteio. Aos dez minutos, o goleiro banguense voltou a aparecer bem, desviando para escanteio um chute forte de Márcio Araújo. Um minuto depois foi a vez de Felipe Vizeu cabecear com perigo.

O Bangu não conseguia sair da defesa, e Loco Abreu era mais visto na sua área para ajudar no jogo aéreo do que no ataque do time, uma vez que a bola quase nunca aparecia na frente.

Aos 12 minutos, Lucas Paquetá achou Mancuello na área. O argentino bateu colocado e fora do alcance do goleiro, mas Daniel apareceu para salvar e evitar o gol rubro-negro. O time dirigido por Zé Ricardo continuava dominando e, aos 21 minutos, teve mais uma chance em cobrança de falta na entrada da área. Rafael Vaz bateu e a bola passou longe do gol, provocando vaias da torcida ao zagueiro.

Jogando mais adiantado, Mancuello dava muito trabalho aos zagueiros e participava de quase todas as jogadas ofensivas criadas pelo Flamengo. E o time da Gávea voltou a criar nova chance aos 32 minutos, quando Everton lançou Felipe Vizeu, mas o atacante foi prensado na hora de concluir. Um minuto depois, o goleiro do Bangu voltou a salvar sua equipe ao fazer grande defesa em chute colocado de Willian Arão. Aos 38 minutos, foi a vez de Rever. O zagueiro subiu com estilo e cabeceou com grande perigo.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...