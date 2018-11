Flamengo vence com um a menos e volta a sonhar com título

O Flamengo conquistou uma importante e dramática vitória na tarde desse domingo em cima do Sport Recife, na lotada Ilha do Retiro, em Pernambuco. Mesmo com a expulsão de Lucas Paquetá, os flamenguistas tiveram força para arrancar o placar de 1 a 0, graças a gol de Willian Arão.

O triunfo dos cariocas, aliado ao tropeço do Palmeiras, fez com que a diferença do rubro-negro para o líder caísse para cinco pontos (66 a 71) a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. O Inter, que também não venceu nesse domingo, fica atrás do Flamengo na tabela, com um ponto a menos. Já o Sport não sai dos 38 pontos, um ponto a mais que o América-MG, primeiro membro da zona de rebaixamento.

Dorival Júnior apostou em Geuvânio no duelo contra o Leão e deu nova chance a Vitinho e Henrique Dourado. Everton Ribeiro perdeu a titularidade, mas, o que se viu no primeiro tempo foi apenas um perde e ganha tremendo. Os goleiros Cesar e Mailson pouco trabalharam até o intervalo.

Na etapa final, o panorama mudou com a expulsão de Lucas Paquetá ainda aos 15 minutos. O meia do Flamengo conseguiu levar dois cartões amarelos em lances seguidos e deixou sua equipe com um jogador a menos.

Dorival Júnior, então, mandou a campo Berrio e Everton Ribeiro. Gauvênio e Dourado foram sacados, e o inesperado aconteceu. Com um jogador a mais, o Sport não soube o que fazer e, aos poucos, foi levando susto atrás de susto. Berrío chegou a acertar a trave pouco antes da bola, enfim, entrar.

Vitinho cobrou escanteio e Willian Arão aproveitou saída ruim do goleiro Mailson para marcar o único gol do jogo, de cabeça.

Daí para frente foi só segurar o resultado até o apito final. Na próxima rodada, os cariocas recebem o Grêmio, quarta-feira, enquanto o Sport visita a Chapecoense, no dia seguinte.

