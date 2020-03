Flamengo vence na estreia na Libertadores

Mesmo sem mostrar uma grande atuação, o Flamengo mostrou sua força ao vencer por 2 a 1 o Junior (COL), nesta quarta-feira, em Barranquilla. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a três pontos no Grupo A da Libertadores, e ficam atrás do Independiente Del Valle (EQU) nos critérios de desempate.

Os flamenguistas começaram bem a partida e logo abriram o placar, com Éverton Ribeiro. Os cariocas sofreram com a atuação irregular, mas decretaram a vitória na etapa final, novamente com o camisa 7. O time colombiano ainda descontou com Teo Gutiérrez nos acréscimos.

Jogadores comemorando a vitória na estreia (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o Barcelona (EQU), no Maracanã. Já o Junior, viaja para encarar o Independiente Del Valle-EQU, no Equador.

O jogo

O Flamengo começou a partida dominando as ações e abriu o placar logo aos cinco minutos. Arrascaeta fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Éverton Ribeiro chutar colocado, sem chance para Viera.

Mesmo depois do gol, os rubro-negros seguiram melhores em campo. No entanto, os flamenguistas começaram a ter dificuldade no setor ofensivo. Aos poucos, o Junior equilibrou o confronto e criou sua primeira boa chance somente aos 23 minutos, em chute de Borja que parou em defesa segura de Diego Alves.

A partir dai, os mandantes ganharam confiança e passaram a ter mais posse de bola, só que a equipe seguia errando diversos passes. O Flamengo parou de tocar a bola e insistiu nos lançamentos sem qualquer sucesso.

Nos minutos finais, os donos da casa pressionaram e quase empataram aos 42 minutos. Após falha de Gerson, a bola chegou em Teo Gutiérrez. O atacante, sozinho, chutou em cima de Diego Alves, que garantiu a vitória rubro-negra no intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura e quase ampliou aos seis minutos, em lance parecido com o do gol. Vitinho cruzou rasteiro para o meio da área e Gabigol chutou próximo da trave. No minuto seguinte, o atacante fez grande jogada, finalizou, mas viu a bola bater na zaga e ir sobre o travessão.

O Junior não se intimidou e teve chance de empatar aos 13 minutos. Teo Gutiérrez aproveitou cruzamento e acertou um voleio que parou em grande defesa de Diego Alves. Depois, foi a vez de Cetré e chutar com perigo.

Com o passar do tempo, as duas equipes buscavam o ataque, mas erravam muito. Com isso, o confronto ficou concentrado entre as intermediárias.

Mais organizado, o Flamengo aproveitou contra-ataque rápido para marcar o segundo gol, aos 33 minutos. Michael foi lançado e tocou para Éverton Ribeiro na área. O meia esperou a saída de Viera para tocar para a rede.

Nos minutos finais, os rubro-negros passaram a administrar o resultado. O Junior pressionou e conseguiu diminuir a desvantagem já nos acréscimos, com Teo Gutiérrez. Mesmo assim, os cariocas saíram de campo com o triunfo na Colômbia.

