Flamengo vence o Sport com dois de Pedro e embala no Brasileirão

Mais uma vez com muitos desfalques, o Flamengo provou a força de seu elenco e venceu o Sport por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Na partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro foi mais uma vez o destaque com dois gols. O zagueiro Gustavo Henrique completou o placar.

Com a vitória, o Flamengo vai a 24 pontos em 13 jogos e se consolida entre os primeiros colocados. Já o Sport teve sua reação interrompida após três vitórias, e perdeu seu lugar no G6.

O Flamengo volta a campo no sábado para enfrentar o Vasco em São Januário, enquanto o Sport recebe o Botafogo na Ilha do Retiro, no domingo.

O Sport começou a partida bem fechado na defesa e dando a posse de bola para o Flamengo. Com uma marcação muito forte, o rubro-negro pernambucano dificultava as ações do carioca no terço final do campo.

Os comandados de Dome não conseguiam imprimir a velocidade necessária para desarrumar a retaguarda do Sport. Pela direita, Isla era o único a conseguir algumas escapadas. Numa dessas, aos 27, saiu a melhor oportunidade de gol do primeiro tempo.

Gerson enfiou por entre a marcação para o chileno em profundidade. Ele foi ao fundo e levantou na medida para Pedro cabecear da linha da pequena área, mas Luan Polli fez grande defesa e tocou para escanteio.

A lentidão do Flamengo fez o Sport se arriscar no ataque no final do primeiro tempo, e aos 41, após jogada pela direita, a bola sobrou para Patric na área. Livre, o lateral arriscou o chute cruzado, mas a bola fez uma curva para fora e acabou saindo pela linha de fundo.

O Flamengo começou o segundo com um ritmo mais acelerado e não demorou a furar a retranca do Sport. Com quinze minutos, o Rubro-Negro carioca abriu três gols de vantagem.

Aos 5. em bela troca de passes, Diego abre para Isla na direita e ele cruza do outro lado. Bruno Henrique ajeita de peito e Pedro bate para o gol.

O Sport sentiu o gol e quatro minutos depois levou o segundo. Diego cobrou escanteio da direita e o zagueiro Gustavo Henrique desviou de cabeça e ampliou.

O Sport não desistiu de buscar a reação e abriu mais a sua defesa. Mas aos 14 minutos, Filipe Luís abriu para Bruno Henrique no bico esquerdo da área, ele cortou para dentro e cruzou para Pedro. O artilheiro matou no peito e mandou para a rede.

O Fla diminuiu o ritmo e o Sport, valente, buscou o gol até o final. Mas a equipe carioca soube administrar a vantagem e não correu maiores perigos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)07/10/2020 20:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...