Flamengo vence, rebaixa América e fica na vice-liderança

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – O Flamengo acabou com a sequência negativa no Campeonato Brasileiro e derrotou o America Mineiro por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Mineirão. Com o resultado, os rubro-negros voltam à vice-liderança do brasileiro com 66 pontos e torcem contra o Palmeiras para diminuírem a distância para o líder. Já os mineiros sacramentaram o rebaixamento e vão disputar a Série B da próxima temporada.

Os cariocas foram superiores durante os 90 minutos. No entanto, o Flamengo levou alguns sustos no início da partida. O gol da vitória veio ainda no primeiro tempo, com Everton, que contou com o desvio da zaga antes de ir para a rede.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Coritiba, no Maracanã, no domingo. No mesmo dia, o América-MG viaja até Porto Alegre para encarar o Grêmio.

Mesmo fora de casa, o Flamengo começou a partida pressionando o América. No entanto, quem teve a primeira chance de abrir o placar foram os donos da casa, aos nove minutos. Jonas cobrou falta com categoria e Paulo Victor voou para espalmar. A bola bateu na trave e voltou para Nixon, mas o atacante finalizou pela linha de fundo.

Enquanto os rubro-negros seguiam rondando a área e pouco eram efetivos, o América aproveitava os espaços dados pelos cariocas para chegar com perigo ao ataque. Aos 18 minutos, Danilo chutou, a bola bateu na zaga e sobrou para Michael. O atacante, livre, tentou finalizar de primeira, mas acabou furando.

O Flamengo só chegou pela primeira vez com perigo aos 27 minutos. Jorge fez boa jogada individual e arriscou da entrada área, mas a bola passou próximo a trave de João Ricardo. O lance animou os cariocas, que não demoraram para abrir o placar no Mineirão. Aos 32 minutos, Jorge cruzou pela esquerda, Everton cabeceou, a bola desviou em Jonas e enganou o goleiro mineiro.

O gol fez com que os visitantes se tranquilizassem na partida. Assim, o Flamengo passou a criar mais chances de marcar. Primeiro, Fernandinho chutou cruzado, mas William Arão não chegou a tempo de colocar para a rede. Depois, foi a vez de Diego finalizar, só que para fora. Nos minutos finais, o panorama continuou o mesmo e os cariocas foram para o intervalo com a vantagem.

No segundo tempo, o América-MG voltou melhor e criou boa chance aos cinco minutos. Michael recebeu passe e finalizou com força, mas parou em boa defesa de Paulo Victor. O Flamengo se preocupava mais em não deixar os donos da casa chegarem com perigo e diminuir a intensidade no setor ofensivo.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo só teve sua primeira boa chance aos 27 minutos. Gabriel recebeu passe na entrada da área e chutou próximo ao gol de João Ricardo. A resposta do América-MG veio aos 36. Após cruzamento, Michael cabeceou, mas viu Paulo Victor se esticar para fazer grande defesa.

Nos minutos finais, os rubro-negros tentaram segurar a bola no ataque, mas sofreram com a pressão do América-MG em busca do empate. No entanto, os mineiros pararam nas boas defesa do goleiro Paulo Victor, que sustentou a vantagem até o apito final.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...