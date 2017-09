Flamengo vence Sport e se mantém no G6 do Campeonato Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza/arquivo) – O Flamengo superou sem muitas dificuldades o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paolo Guerrero e Everton Ribeiro marcaram os gols do Rubro-Negro.

Com a vitória, o Flamengo sobe para quarto lugar na classificação com 38 pontos, mas pode ser ultrapassado nesta segunda pelo Palmeiras, que encerra a rodada em partida contra o Coritiba. Já o Sport chega à quarta derrota seguida e vai caindo na tabela. Com 29 pontos, o Leão pernambucano está em 12º, mas apenas dois pontos acima da zona do rebaixamento.

No meio de semana, Fla e Sport têm compromisso na Copa Sul-Americana, com as partidas de volta das oitavas de final. Na quarta-feira, o Fla recebe a Chapecoense e o Sport visita a Ponte Preta em Campinas.

Já na 25ª rodada do Brasileirão, o Flamengo volta a jogar em casa e recebe o Avaí no sábado, dia 23 de setembro. No dia seguinte, o Sport joga na Ilha do Retiro diente do Vasco.

O técnico Reinaldo Rueda voltou a surpreender na escalação do Flamengo, e colocou os meias Diego e Everton Ribeiro juntos entre os onze iniciais. Desde que assumiu o comando do Rubro-Negro, o técnico colombiano somente havia alternado os dois na mesma posição.

Com Diego pelo meio e Everton Ribeiro caindo pelo lado esquerdo, o Flamengo foi bem superior ao Sport no primeiro tempo. A equipe carioca não só dominou a posse de bola como ameaçou mais o gol advesário. Já os pernambucanos mostraram fragilidade na defesa, especialmente pelo lado esquerdo.

O Flamengo não demorou a abrir o placar, mas acabou diminuindo o ritmo no fim e foi para o intervalo com a vantagem mínima.

Aos oito, Everton Ribeiro recebeu na esquerda, próximo à linha lateral e saiu costurando até chagar na linha da área e abri no fundo para Trauco. O peruano avançou e cruzou rasteiro para o meio da área. Magrão cortou mas deu rebote pelo meio. A bola ficou para Paolo Guerrero tocar para o fundo da rede e abrir o placar na Ilha do Urubu.

O Sport tentou responder aos 10 em jogada individual de Patrick. O volante recebeu próximo ao grande círculo e avançou até a entrada da área, de onde arriscou um chute de longe. A bola foi direto nos braços de Muralha, que segurou sem dificuldades.

Aos 15, o Sport chegou com perigo em jogada de velocidade. Osvaldo puxou o contra-ataque pelo meio, e ao chegar perto da área tocou na esquerda para Patrick. O volante chutou cruzado mas errou o alvo e a bola saiu pela linha de fundo, do outro lado.

O Flamengo levou perigo aos 25. Escanteio cobrado pela esquerda, a zaga rebateu pelo alto, Trauco recuperou na esquerda e tocou para trás para Gabriel. O atacante chutou cruzado e a bola passou perto da trave do outro lado, mas saiu pela linha de fundo.

O Sport ainda teve uma chance antes do apito final da primeira etapa. Falta de Gabriel sobre Mena na direita da defesa. O próprio Mena cobrou e levantou na área, a zaga afastou e Raul Prata arrisocu de fora da área e Muralha defendeu.

Na volta para o segundo tempo, o Sport veio com o meia Thallyson no lugar do atacente Lenis. Mas a alteração não mudou o panorama da partida, e o Flamengo voltou com mais disposição em busca do segundo gol.

Aos 4, Éverton Ribeiro arrancou em velocidade em direção à área e rolou para Diego, que entrava livre pela direita. O meia ajeitou, entrou na área e soltou a bomba. Magrão fez grande defesa e salvou o Sport.

Só dava Mengo no início do segundo tempo. Pressão na entrada da área, a bola é recuada para Willian Arão, que lança Everton Ribeiro com uma bola pingada pelo alto. O meia acerta um chute cruzado de primeira, de canhota, e a bola tira tinta da trave de Magrão.

Aos 18, Patrick faz falta dura em Márcio Araújo e recebe o amarelo. Insatisfeito com a marcação, o volante foi reclamar com o árbitro e foi expulso.

Rueda e Luxemburgo mexem em sua equipes. No Fla, Cuellar substituiu Gabriel, e, depois da expulsão de Patrick, Berrío entrou no lugar de Willian Arão. Já no Sport, o primeiro a sair foi Rithely, que deu lugar a anselmo. Logo depois Osvaldo saiu para a entrada de Rogério.

Memso com um a menos, o Sport não desistiu. Aos 28, Anselmo trabalhou pelo meio e fez ótimo lançamento na esquerda para Mena. O lateral cruzou para Rogério na área, o atacante, de frente para o gol, finalizou mal e mandou para fora.

O Flamengo diminuiu o ritmo e o Sport voltou a levar perigo aos 37. Tabela na frente da área, Rogério tocou na esquerda para Wesley livre e o volante acertou belo chute no canto, obrigando Muralha a se esticar para salvar o empate.

Mas antes do apito final, o Fla consegiu ampliar em bela troca de passes. Guerrero dominou no peito e tocou para Paquetá. O atacante deu para Berrío na direita e o colombiano levantou na área. Everton Ribeiro cabeceou e deu números finais ao confronto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...