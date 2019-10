Flamengo x Grêmio: barrados no Maracanã, paraenses acusam agência de viagem de fraude

Torcedores viajaram ao Rio de Janeiro para assistir a Flamengo x Grêmio, mas ficaram sem ingressos (Foto:Arquivo pessoal)

Grupo formado por cinco torcedores de Castanhal, no nordeste do Pará, comprou pacotes para o jogo, mas teve de assistir à partida em um posto de gasolina

Cerca de 3 mil quilômetros separam a cidade de Castanhal, no nordeste paraense, da capital do Rio de Janeiro. A distância vencida por cinco torcedores não foi o suficiente para o grande prêmio da aventura: assistir à semifinal da Libertadores, entre Flamengo e Grêmio, no Maracanã. A promessa de receberem os ingressos do jogo em solo carioca não foi cumprida pela agência de turismo que vendeu os pacotes da viagem e o quinteto teve de acompanhar a partida dentro de um posto de gasolina.

“Nós saímos empolgados para assistir à uma semifinal de Libertadores. Até quem não é flamenguista se empolgou para ver o time, mas deu tudo errado. Acabaram com o nosso sonho de conhecer o Maracanã. Nunca tínhamos ido ao Rio de Janeiro e chegamos para ficar em um posto [de gasolina]. Era melhor ter ficado [em Castanhal]. Quem me vendeu esses ingressos e não cumpriu não é um homem. É um rato, um lixo!”, disparou o empresário Fagner Araújo.

No pacote vendido, conforme os torcedores, a viagem ocorreu normalmente e foi marcado um ponto de encontro na frente do Maracanã para a entrega dos ingressos do jogo. “Nós ficamos no local marcado e conversando com o pessoal da agência por mensagem. Eles pediam para que esperássemos. Fizemos isso. Só que, às 21h10 eles disseram que não teríamos os ingressos”, contou.

Perguntado sobre a devolução do dinheiro e medidas que os torcedores efetuariam após o episódio, Fagner foi categórico: “Nós fomos só para o jogo, entendeu? Não deu certo e vamos embora. Queremos chegar em casa. Vamos resolver tudo isso a partir de amanhã [sexta-feira (25)]”.

A agência em questão é Narmy Viagens e Turismo, que fica no bairro do Caiçara, em Castanhal. A reportagem tentou contato telefônico com a empresa para tratar do assunto, mas ainda não obteve atendimento.

