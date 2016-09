Flu marca 4 no Atlético-MG e fica mais próximo do G4

Desde 2010 o Fluminense não sabia o que era vencer o Atlético-MG. Eram 11 jogos sem vitória sobre o adversário mineiro. Depois de muito tempo, o time tricolor conseguiu vencer um dos candidatos ao título nacional. Vitória conquistada de maneira incontestável, de virada, por 4 a 2, com gols de Douglas, Marquinho, Gustavo Scarpa e Maranhão. Robinho e Otero fizeram os gols atleticanos.

O resultado deixa o Fluminense três pontos atrás do Corinthians, atual quarto colocado, o que deixa o clube carioca vivo na disputa por vaga na Libertadores. Já o Atlético-MG, com a sexta derrota no Brasileiro, viu a briga pelo título se complicar. Agora, são cinco pontos de distância para o líder Palmeiras e quatro para o Flamengo.

Com um time leve e sem centroavante, estava clara a estratégia de jogo do Fluminense – aproveitar os espaços dados no meio-campo do Atlético. Na etapa inicial, o Flu chutou 12 vezes a gol, o dobro em relação ao adversário. No entanto, foi o Atlético que abriu o placar. Então, Levir Culpi recorreu a Magno Alves. O veterano centroavante entrou e foi importante e decisivo, com passes para três gols do Flu. E Magno Alves ainda sofreu a falta que originou o terceiro gol carioca.

O gol de empate do Fluminense foi marcado por Douglas, após passe de Magno Alves. Mas o grande jogador tricolor na partida foi o atacante Wellington. O camisa 11 do Fluminense foi o responsável por todas as jogadas de perigo do ataque carioca no primeiro tempo.

Apesar da derrota, Robinho mostrou que é jogador mais importante do Atlético-MG no Brasileiro. Além das boas atuações, os gols do camisa 7 são decisivos para a boa campanha alvinegra na competição. E com o gol marcado nesta segunda (12), Robinho chegou a 11 e assumiu a artilharia isolada do Nacional –ele também é o artilheiro atleticano no ano, com 22 gols.

REENCONTRO COM FRED

Sem dúvida alguma o grande nome antes da partida era o atacante Fred. Exatos três meses após estrear pelo clube mineiro, o terceiro maior artilheiro da história do Flu voltava ao Rio como adversário. Apesar dos títulos conquistados e dos muitos gols marcados, Fred foi bastante vaiado pela torcida e não foi bem, sendo substituído no intervalo.

TORCEDORES DETIDOS

Cerca de 50 atleticanos e integrantes da torcida organizada Galoucura foram detidos pela Polícia Militar. Os torcedores chegaram ao Rio bem mais cedo do que o horário combinado com a PM, que faria escolta até o estádio. Os torcedores do Atlético participaram de um churrasco com a Força Jovem, principal organizada do Vasco. Após o evento, no trajeto para o estádio, os atleticanos foram detidos pela PM.

FLUMINENSE

Julio Cesar; Wellington Silva, Henrique, Gum e William Matheus; Douglas, Cícero, Danilinho (Magno Alves) e Gustavo Scarpa; Wellington (Maranhão) e Marcos Júnior (Marquinho). T.: Levir Culpi.

ATLÉTICO-MG

Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Edcarlos e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido (Carlos Eduardo) e Maicosuel (Júnior Urso); Robinho, Lucas Pratto e Fred (Otero). T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Giullite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Gols: Robinho, aos 27min do 1º tempo; Douglas, aos 4, Marquinho, aos 27, Gustavo Scarpa, aos 32, Otero, aos 43, e Maranhão, aos 46 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Wellington (F), Lucas Pratto, Otero, Edcarlos e Carlos César (A)

