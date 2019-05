Fluminense arranca empate do Cruzeiro nos acréscimos pela Copa do Brasil

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/ Fluminense) – O Fluminense mostrou raça e arrancou o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol do Cruzeiro foi marcado por Pedro. Já pelo lado dos tricolores, João Pedro foi o encarregado de evitar a derrota em casa.

Com o resultado, quem vencer em Belo Horizonte conquista a classificação para as quartas de final. Um novo empate vai levar e decisão para os pênaltis. O jogo de volta acontecerá no dia 5 de junho, no Mineirão.

O confronto iniciou com as duas equipes tocando muito a bola, sem se expor ao adversário. O primeiro lance de perigo aconteceu aos oito minutos. Léo Artur recebeu passe no bico da área e chutou colocado próximo ao gol.

O lance fez os donos da casa crescerem na partida. No entanto, mesmo com mais posse de bola, o Fluminense não conseguia chegar com perigo ao gol de Fábio. O Cruzeiro mantinha a postura mais defensiva e também não ameaçava quando tentava avançar ao ataque.

O panorama da partida seguia o mesmo. Com isso, a partida transcorria em ritmo lento. Somente nos minutos finais, o Fluminense voltou a assustar com Gilberto. O lateral tentou a finalização em vez de cruzar, mas colocou por cima do travessão. Assim, o duelo foi para o intervalo empatado.

No segundo tempo, o Fluminense tentou esboçar uma pressão no início, mas continuava esbarrando na zaga mineira. Já o Cruzeiro, na primeira chance criada no jogo, chegou ao gol aos 12 minutos. Pedro Rocha foi lançado, entrou na área e chutou cruzado para a rede.

Depois do revés, os tricolores aumentaram a intensidade no ataque e passou a arriscar em chutes de longe. Só que todas as tentativas pararam no goleiro Fábio. O Fluminense teve um gol anulado pela arbitragem, pois Luciano estava impedido no lance.

Os donos da casa quase empataram aos 30 minutos. Ganso deu belo passe para Ewandro na área, mas o atacante chutou mal, pela linha de fundo. Depois, foi a vez de de Marcos Paulo acertar o travessão mineiro.

Nos minutos finais, o Fluminense pressionou e conseguiu chegar ao empate nos acréscimos. Após escanteio, Matheus Ferraz escorou e a bola sobrou para João Pedro mandar para a rede e dar números finais no Maracanã.

