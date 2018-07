Fluminense bate o Sport pelo Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)- O Fluminense conquistou importante resultado ao vencer por 2 a 1 o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro. O destaque da partida foi o atacante Pedro, que marcou os dois gols dos cariocas na partida e chegou a nove no Campeonato Brasileiro, se igualando a Roger Guedes.

“Estou muito feliz em ser titular do Fluminense, sei da importância disso. Me preparei para isso, para ser o atacante do Fluminense. Não me abati quando perdi um gol feito e fui feliz em poder marcar depois”, disse o atacante.

Pedro destacou que a vitória vai dar tranquilidade e confiança para o time das laranjeiras na sequência da temporada.

“Vitória importante para o Fluminense. Somos uma equipe aguerrida, que não estava conquistando os bons resultado. Essa vitoria dá tranquilidade”, declarou.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, quando vai receber o Palmeiras, no Maracanã. Para esta partida, o técnico Marcelo Oliveira terá uma série de desfalques, já que os volantes Richard e Dodi, o lateral direito Léo e o meia Junior Sornoza receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

