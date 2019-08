Fluminense bate Peñarol e avança na Sul-Americana

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Mercon/assessoria) -O Fluminense deu um basta na crise que rondava a equipe das Laranjeiras, por causa dos maus resultados no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite desta terça-feira, no Maracanã, o time dirigido por Fernando Diniz derrotou o Peñarol, do Uruguai, por 3 a 1 e avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

No jogo de ida, em Montevidéu, o Tricolor carioca havia vencido por 2 a 1 . O atacante Marcos Paulo marcou dois gols e foi o destaque da partida. O colombiano Yony González completou o marcador para o Flu, enquanto Viatri anotou o gol do Peñarol.

A vitória do Fluminense foi justa. Como já havia acontecido na primeira partida, a equipe brasileira foi muito superior ao Peñarol e não deu qualquer chance de reação ao adversário que mostrou muita disposição, mas pouco futebol para superar o time da casa.

O resultado deve servir para amenizar a crise que já ameaçava o cargo do técnico Fernando Diniz, muito pressionado pela torcida que estava exigindo a sua demissão.

O Flu começou o jogo a todo vapor e logo no primeiro minuto, Igor Julião cruzou na medida para Marcos Paulo subir de cabeça e abrir o placar para o Tricolor. Aos 11 minutos, Pedro avançou à grande área e tentou o chute, no rebote, quase que Yony González ampliou o placar.

Yony partiu pelo meio da defesa uruguaia e arriscou de longe, mas a bola foi desviada para escanteio aos 19. O Flu chegou ao segundo gol com Yony González, depois de linda assistência de calcanhar de Pedro, aos 25 minutos, o colombiano chutou cruzado: 2 a 0. Igor Julião driblou o adversário na área e cruzou aos 35, Marcos Paulo tentou o chute, mas a bola foi interceptada.

De novo com força máxima, o Tricolor ampliou o placar logo aos 2 minutos da etapa complementar. Ganso deixou Caio Henrique na cara do gol, ele chutou e no rebote, Marcos Paulo só empurrou para o fundo das redes. Na sequência, Pedro arrancou e chutou cruzado, a bola atravessou a pequena área e saiu pela linha de fundo.

O Peñarol descontou com Viatri, aos 24 minutos, em cobrança de falta. Aos 32, Marcos Paulo tentou entrar na área, Pedro ficou com a bola e devolveu, mas o goleiro ficou com a bola.

