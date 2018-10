Fluminense cede empate ao Nacional-URU pela Sul-Americana

O Fluminense desperdiçou a chance de ter vantagem pelas quartas-de-final da Sul-Americana ao empatar por 1 a 1 com o Nacional-URU, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, os tricolores terão que vencer em Montevidéu, na próxima semana, ou empatar por mais de dois gols para avançar na competição.

Os cariocas abriram o placar no primeiro tempo com gol de Gum. A curiosidade no lance foi que a arbitragem marcou impedimento do zagueiro, mas acabou validando o gol com ajuda do VAR. O empate do Nacional veio somente aos 42 minutos do segundo tempo, com Zunino.

O Fluminense começou a partida tendo mais posse de bola, mas com pouca objetividade no ataque. O Nacional aproveitava os espaços para avançar com qualidade e quase abriu o placar aos dez minutos. Zunino foi lançado na área tocou na saída de Júlio Cesar. No entanto, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas apareceu para salvar os tricolores.

O Nacional assustou mais uma vez aos 14 minutos. Romero arriscou de longe, mas viu a bola passar muito perto da trave direita. No entanto, o Fluminense marcou em sua primeira chance, quatro minutos depois, com a ajuda do VAR. Após falta cobrada na área, Gum cabeceou cruzado para a rede. No primeiro momento, o árbitro marcou impedimento do zagueiro, mas ao ser informado pela árbitro de vídeo acabou por validar o gol.

O revés foi sentido pelos uruguaios, que viram o Fluminense crescer na partida. Tanto que aos 25 minutos, Luciano aproveitou erro na saída de bola do Nacional e tocou para SOrnoza na área. Só que o meia tricolor chutou pro cima do travessão.

Aos poucos, os visitantes melhoraram e conseguiram equilibrar o confronto. No entanto, o Fluminense seguia melhor em campo e voltou a levar perigo aos 33 minutos. Everaldo lançou Luciano na área, mas o atacante chutou cruzado pela linha de fundo.

O Nacional só voltou a assustar nos minutos finais. Aos 41, Oliva aproveitou cruzamento e cabeceou próximo ao gol. O Fluminense tentou esboçar uma pressão, mas teve que sair para o intervalo com a vantagem mínima no placar no Nilton Santos.

O segundo tempo começou movimentado, com o Fluminense tendo mais posse d ebola e rondando a área uruguaia. Ao contrário da etapa inicial, o Nacional não incomodava o goleiro Júlio Cesar.

Somente depois dos 15 minutos, os visitantes equilibraram o confronto e passaram e chegar próximo da área tricolor. Mesmo assim, a partida continuava sem lances de perigos de ambos os lados.

A torcida do Fluminense chegou a comemorar um gol aos 30 minutos, quando Everaldo foi lançado, passou pelo goleiro e mandou para a rede. Só que desta vez, o árbitro de vídeo anulou o lance, pois o atacante estava impedido.

Mesmo assim, o lance animou os donos da casa, que aumentaram a pressão e chegaram com perigo aos 33 minutos. Everaldo chutou do bico da área e obrigou Conde a fazer a defesa em dois tempos.

Nos minutos finais, o Nacional aproveitou escanteio cobrado para empatar o confronto, com Zunino. O Fluminense teve pouco tempo para reagir e teve que se contentar com a igualdade duelo de ida.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...