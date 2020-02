Fluminense despacha Moto Clube e avança na Copa do Brasil

O Fluminense se classificou para a Segunda Fase da Copa do Brasil ao vencer por 4 a 2 o Moto Club, nesta quarta-feira, em São Luís. A vitória foi de virada, pois os donos da casa chegaram a abrir vantagem no início da partida. O destaque foi o meia Nenê, que marcou dois gols e deu uma assistência.

No início da partida, parecia que o Moto Club iria surpreender. Tanto que os maranhenses abriram 2 a 0 com 11 minutos de jogo, após gols de Walace e George. No entanto, o Fluminense diminuiu ainda na etapa inicial, com Nenê. No segundo tempo, o experiente meia empatou. Os tricolores ainda viraram, com Nino e finalizaram a classificação com Marcos Paulo.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo-PB, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Quem vencer avança na competição. Se houver empate após os 90 minutos, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis.

O jogo – O Moto Club começou com tudo a partida e abriu o placar logo com um minuto. Após cobrança de escanteio, Walace se antecipou a marcação e cabeceou para a rede.

Os donos da casa seguiram levando perigo e quase ampliaram aos três minutos, com Ramon, também de cabeça. Após o novo susto, o Fluminense passou a buscar o ataque com mais intensidade, mas parava na marcação maranhense.

Só que os cariocas deixaram espaço atrás e viram o Moto Club marcar o segundo gol aos 11 minutos. Em contra-ataque rápido, Silvio entrou na área e tocou para George apenas empurrar para a rede.

O Fluminense não perdeu a vocação ofensiva e conseguiu diminuir aos 16 minutos. Nenê foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio meia cobrou com categoria, sem chance para o goleiro.

O gol deu tranquilidade ao Fluminense, que quase empatou aos 19 minutos. Fernando Pacheco pegou rebote de fora da área e quase acertou o gol. Depois, foi a vez de Evanílson receber passe na área, mas não conseguir a finalização.

Após o início movimentado, o confronto diminuiu de ritmo ao longo do restante do primeiro tempo. O Fluminense ainda buscou o empate, mas pecou principalmente no último passe. O Moto Club recuou e conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com a mesma postura ofensiva, mas conseguiu o gol de empate aos três minutos. Nenê cobrou falta com categoria, sem chance para Saulo.

A partir dai, o Moto Club teve que se lançar ao ataque. Os maranhenses passaram a chegar com perigo ao gol tricolor em algumas oportunidades. Os donos da casa chegaram a colocar a bola para a rede uma vez, mas a jogada foi invalidada pela arbitragem por falta em Muriel.

Só que quem marcou foi o Fluminense, aos 27 minutos. Nenê cobrou falta na área, na cabeça de Nino, que mandou para o gol.

O revés foi sentido pelo Moto Club, que ainda tentou se adiantar para empatar o jogo. No entanto, os maranhenses pareceram sem força para reagir. Com isso, o Fluminense passou a administrar o resultado.

Os cariocas ainda tiveram tempo de ampliar a vantagem em São Luís. Aos 38 minutos, Marcos Paulo fez boa jogada individual e chutou para dar números finais no confronto e garantir a classificação do Fluminense na Copa do Brasil.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana/assessoria)26/02/2020 22:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...