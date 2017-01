Fluminense domina o Vasco no clássico e estreia com goleada no Carioca

No primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Fluminense derrotou o Vasco por 3 a 0 em partida disputada na tarde deste domingo, no estádio Nilton Santos. O resultado fez o Tricolor das Laranjeiras assumir a liderança do Grupo C, com três pontos ganhos. O Vasco, que ainda não pontuou, é o lanterna da chave. Wellington Silva, Henrique Dourado e Marcos Junior marcaram os gols dos vencedores.

O resultado fez justiça ao melhor desempenho da equipe dirigida por Abel Braga, principalmente no primeiro tempo, quando estabeleceu a vantagem de dois gols. O Vasco melhorou de produção na etapa final, mas não conseguiu concretizar as oportunidades e acabou castigado com o terceiro gol. A derrota fez o Vasco perder uma invencibilidade de 23 jogos no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, pois não era derrotado na competição desde 2015.

Na próxima rodada, o Fluminense vai jogar diante do Resende, na quarta-feira, em Moça Bonita. Já o Vasco enfrenta o Bangu, na quinta-feira, também em Moça Bonita.

O jogo – Apesar do forte calor, os dois times começaram em ritmo forte. E o Vasco criou o primeiro momento de emoção. Após levantamento na área, Nenê escorou para Henrique que tentou acionar Thalles, mas a zaga tricolor desviou para escanteio. O Fluminense respondeu com um bom lançamento de Gustavo Scarpa para Lucas que cruzou para Henrique Dourado, mas Rodrigo chegou primeiro e mandou para a lateral.

Depois dos dez minutos, os dois times passaram a atuar de forma mais lenta, sem o ímpeto demonstrado no começo da partida e cometendo muitos erros de passes, principalmente pela insistência nos lançamentos longos, quase sempre equivocados.

Aos 17 minutos, o Vasco criou a primeira grande oportunidade de gol. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Luan apareceu livre na pequena área e cabeceou no travessão.

Depois da parada técnica, o Fluminense voltou mais decidido. Aos 21 minutos, o lateral Lucas arriscou um chute cruzado, depois de jogada confusa na defesa do Vasco, mas a bola saiu sem levar perigo. Dois minutos depois, após boa troca de passes, Lucas lançou rasteiro para a área, mas Henrique Dourado e Wellington não conseguiram concluir. Logo depois, Gustavo Scarpa arriscou do bico direito da grande área e Martín Silva fez uma defesa segura.

O Fluminense seguiu pressionando e depois de boa jogada de Wellington Silva pela esquerda, Gustavo Scarpa cruzou e Luan evitou a conclusão de Henrique Dourado.

Aos 26 minutos, o Fluminense marcou o primeiro gol. Sornoza lançou Henrique Dourado e o atacante tocou para a entrada de Douglas. Martín Silva conseguiu bloquear o chute, mas a sobra ficou com Wellington Silva que bateu firme para colocar a bola nas redes.

O Tricolor das Laranjeiras ampliou aos 32 minutos. O equatoriano Sornoza fez ótima jogada individual, driblou Andrezinho e Henrique e tocou para Henrique Dourado, livre na pequena área. O Ceifador apenas rolou a bola para o fundo das redes.

O time dirigido por Abel Braga seguiu mandando no jogo e Douglas mandou uam bomba que Martín Silva defendeu com dificuldade.

Sem alternativa, o Vasco tentou partir para o ataque e , aos 37 minutos, Eder Luis tentou cruzamento. A bola desviou no zagueiro Henrique e quase complicou Diego Cavalieri, mas a bola saiu para escanteio.

O Fluminense criou nova chance para marcar aos 41 minutos. Douglas foi lançado na corrida e Martín Silva dividiu com o volante para evitar a conclusão. A sobra ficou com Wellington Silva que tentou acertar o gol, mas chutou de forma bisonha e mandou para fora.

Aos 45 minutos, após bola lançada na área, a sobra ficou com Nenê que bateu,de primeira, mas isolou, na última jogada importante da primeira etapa.

O Vasco voltou modificado para o segundo tempo, mas foi o Fluminense que criou a primeira oportunidade. Wellington Silva foi lançado livre na área, mas demorou demais e concluiu para fora, quando Henrique Dourado, livre, esperava o passe.

Aos quatro minutos, Thales bateu cruzado de fora da área e Diego Cavalieri deu rebote. Guilherme completou forte e a bola bateu na cabeça de Lucas, salvando o Fluminense. Logo depois, Thalles chutou rasteiro para boa defesa de Cavalieri.

O time de São Januário seguiu agressivoe controlando as ações. Aos oito minutos, após investida de Madson, Andrezinho rolou para Thalles que, livre na área, ajeitou e mandou por cima do travessão, desperdiçando uma boa chance.

O Fluminense não conseguia repetir o desempenho do primeiro tempo e permitia que o adversário ficasse mais tempo com a bola. Aos 16 minutos, em contra-ataque rápido, Thalles enfiou para Madson que entrou livre e chutou, mas Diego Cavalieri saiu com precisão e bloqueou o chute, impedindo o primeiro gol do Vasco.

O time dirigido por Abel Braga teve a chance de liquidar a fatura aos 18 minutos, quando Henrique Dourado recebeu na área e tocou para Gustavo Scarpa que se livrou da marcação e chutou para grande defesa de Martín Silva. No lance seguinte, foi a vez de Gustavo Scarpa rolar para Lucas que tentou colocar no canto direito, mas bateu para fora.

Abel Braga mexeu na equipe para tentar equilibrar o jogo no meio campo, mas o Vasco seguiu mais agressivo. Aos 28 minutos, em bola cruzada na área, Rodrigo e o goleiro Diego Cavalieri dividiram na área e a bola sobrou para Ederson que tentou pegar de voleio, mas mandou longe do gol.

Aos 33 minutos, Luan fez grande jogada individual, se livrando de três marcadores, mas foi desarmado na hora de tentar a conclusão.

Dois minutos depois, o Fluminense marcou o terceiro gol. Marcos Junior arrancou desde a sua intermediária, tabelou com Gustavo Scarpa e tocou na saída do goleiro Martín Silva para colocar a bola nas redes.

Logo depois do terceiro gol, o Vasco teve a chance de marcar o primeiro gol, mas Diego Cavalieri salvou o chute. Aos 39 minutos, foi a vez do Tricolor desperdiçar a chance de fazer o qurto, quando Henrique mandou uma bomba e Martín Silva fez outra grande defesa.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Nelson Perez/arquivo)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

