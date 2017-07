Fluminense e Cruzeiro ficam no empate e perdem chance de subir na tabela

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana/arquivo) – Em duelo entre duas equipes que sonhavam terminar a rodada no G6, Fluminense e Cruzeiro empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Giulite Coutinho. O resultado não foi bom para nenhum dos times. Os mineiros chegaram a 22 pontos, enquanto os cariocas têm um a menos.

O primeiro tempo foi muito movimentado e proporcionou os gols da partida. O Cruzeiro abriu o placar com Sassá, mas viu o Fluminense empatar logo depois, com Richarlison, em cobrança de pênalti.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o líder Corinthians, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Cruzeiro volta a atuar longe de casa. Desta vez, o adversário será o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

A partida começou com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, a primeira boa chance do confronto aconteceu somente aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio, Léo apareceu livre, mas chutou sobre o travessão de Julio Cesar.

Enquanto o Fluminense não conseguia levar perigo a Fábio, o Cruzeiro era mais organizado e chegava com mais qualidade. Os mineiros assustaram em chutes de fora da área de Henrique e Thiago Neves, que obrigaram Julio Cesar a fazer boas defesas.

Os visitantes continuaram tendo o domínio da partida e criaram nova chance aos 31 minutos. Sassá tocou para Thiago Neves na entrada na área. O meia chutou para o gol, mas viu o arqueiro do Tricolor se esticar para salvar. Aos 35 não teve jeito. Thiago Neves achou Sassá na área e o atacante só teve o trabalho de mandar para a rede.

O Fluminense só conseguiu criar sua primeira oportunidade aos 37. Após cobrança de escanteio, Léo desviou para o gol, mas o goleiro Fábio estava atento para realizar grande defesa salvar os cruzeirenses.

O lance animou os donos da casa, que chegaram ao empate aos 40. Richarlison foi derrubado por Lucas Romero e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante cobrou com categoria. Assim, o jogo foi para o intervalo com a igualdade no marcador.

O segundo tempo iniciou da mesma forma que o primeiro. O Cruzeiro, mais organizado, novamente criou a primeira chance, aos seis. Thiago Neves recebeu na área, girou e acertou a trave.

Depois disso, o jogo caiu de rendimento, pois as duas equipes passaram a priorizar a marcação. O Fluminense só conseguiu criar boa oportunidade aos 22 minutos. Gustavo Scarpa aproveitou cruzamento e desviou para o gol, mas viu Fábio fazer a defesa em dois tempos.

A partida permaneceu truncada, tanto que os donos da casa chegaram novamente com perigo somente aos 37. Scarpa recebeu passe na área, mas chutou errado. Após o susto, o Cruzeiro passou a administrar o resultado e preferiu não dar espaços aos cariocas.

Nos minutos finais, os mineiros conseguiram impedir a pressão do Fluminense. Os tricolores erraram muitos passes e não levaram perigo . Assim, os donos da casa tiveram que se contentar com mais um empate, o sexto em 15 jogos na Série A.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...