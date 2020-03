Fluminense é superior e vence o Vasco no Maracanã com portões fechados

O Fluminense manteve os 100% de aproveitamento na Taça Rio ao vencer por 2 a 0 o Vasco, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores seguem na liderança do grupo B e a frente do Flamengo na classificação geral. Os cruzmaltinos, com apenas dois pontos, ficam distantes da ida para as semifinais do segundo turno do Estadual.

Em jogo muito ruim tecnicamente, o Fluminense foi mais objetivo e conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, com Evanilson. Já nos minutos finais, Fernando Pacheco marcou o segundo para confirmar a vitória no clássico.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Volta Redonda, no domingo, no Maracanã. Já o Vasco enfrenta o Macaé, em São Januário, no mesmo dia.

O jogo – O clássico começou equilibrado, com muita marcação. A primeira boa chance da equipe aconteceu aos 11 minutos. Após cruzamento de Cayo Tenório, Marrony finalizou próximo ao gol de Muriel.

A partir dai, o Vasco passou a dominar o confronto, mas só levou perigo aos 27 minutos. Mais uma vez, Cayo Tenório cruzou e desta vez foi Raul que mandou pela rede do lado de fora.

Só que na primeira vez que chegou ao ataque com qualidade, o Fluminense abriu o placar, aos 28 minutos. Nenê achou Evanílson na área e o atacante tocou por cima de Fernando Miguel.

O revés foi sentido pelos cruzmaltinos, que caíram de rendimento e não incomodaram mais a defesa tricolor. O Fluminense passou a controlar o clássico e ainda teve chance de aumentar nos acréscimos, com Nenê, mas a equipe seguiu com a vantagem mínima no intervalo.

No segundo tempo, o Vasco tentou pressionar em busca do empate. No entanto, os cruzmaltinos esbarravam nas suas próprias deficiências e pouco era efetivo. O Fluminense recuou e apostava nos contra-ataques para surpreender e chegar ao segundo gol.

O Fluminense chegou com perigo somente aos 20 minutos. Nenê arriscou de longe e viu a bola passar próximo ao travessão. O Vasco só respondeu aos 32, em chute de Andrey para fora.

Na parte final, o Vasco voltou a pressionar e passou e rondar a área tricolor com mais intensidade. No entanto, quem marcou foi o Fluminense, aos 42 minutos. Hudson acertou a trave a bola voltou para Fernando Pacheco mandar de cabeça para o gol para decretar o triunfo no clássico no Maracanã.

